Bayern Munich : le vestiaire a choisi son nouvel entraîneur

C’est un dossier qui n’en finit plus de durer. Fin février 2024 et à la suite d’une série de mauvais résultats, Thomas Tuchel annonçait son départ du Bayern Munich à la fin de la saison 2023-2024. Et depuis, c’est un vrai chantier sur lequel travaille Max Eberl, le directeur sportif bavarois, et ses équipes, pour le remplacer. Une vingtaine de noms ont été cités pour succéder à Thomas Tuchel, mais rien n’a vraiment été concret jusqu’à présent et le Bayern Munich a enchaîné les râteaux.

Une situation anormale pour ce cador européen. De ce fait, les conseils d’administration se multiplient de l’autre côté du Rhin et une idée saugrenue est montée à la pensée des dirigeants bavarois. En effet, d’après Bild, convaincre Thomas Tuchel de rester à son poste n’est pas une option écartée à l’heure actuelle. D’autant plus que Thomas Tuchel n’a pas officiellement fait ses adieux lors du dernier match à domicile de la saison, contre Wolfsbourg (2-0).

Le vestiaire soutient Thomas Tuchel

Et le Bayern Munich a des armes pour convaincre l’ex-manager parisien de rester. Sky Sports Allemagne ajoute que Manuel Neuer et Thomas Müller auraient même fait des démarches auprès du conseil d’administration bavarois pour faire campagne dans ce sens. De plus, il existe également d’autres partisans à l’instar de Leroy Sané, Harry Kane, Eric Dier et Jamal Musiala, qui apprécient leur coach. Les entraîneurs adjoints de Tuchel, Zsolt Löw, Arno Michels et surtout Anthony Barry seraient également très populaires auprès de la majorité du vestiaire.

Une volte-face à l’image de Xavi Hernández en Catalogne n’est donc pas une option à éloigner du côté de l’Allianz Arena. Mais le Bayern Munich garde toujours l’idée principale de trouver un remplaçant à Thomas Tuchel. Toutefois, la dernière piste majeure en date, Hansi Flick, ne sera pas entraîneur du Bayern Munich, toujours selon le média allemand. Roberto De Zerbi de Brighton et Erik ten Hag de Manchester United sont toujours sur la short-list, mais rien n’est encore concret.