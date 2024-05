Le Bayern Munich et Manchester United pourraient conclure un échange loufoque

C’est une saison assez difficile à analyser que vit le Bayern. En Bundesliga, compétition où ils ont l’habitude de dominer, les Munichois ont vu le Bayer Leverkusen leur passer devant et s’emparer du titre. En Ligue des Champions en revanche, c’est plutôt positif, et l’équipe de Thomas Tuchel est en course pour une place en finale, qu’elle tentera d’obtenir mercredi soir au Bernabéu. Puis, au milieu de tout ça, il y a le dossier du futur coach, puisque l’ancien entraîneur du PSG quittera ses fonctions en fin de saison.

Et visiblement, le Bayern Munich galère pour lui trouver un successeur. Depuis plusieurs semaines, la presse germanique explique que tous les entraîneurs sondés par la direction disent non. C’est le cas de Ralf Rangnick par exemple, souvent présenté comme le favori, mais aussi de Xabi Alonso, et même de Zinedine Zidane. Une situation difficile à gérer pour un club qui aspire toujours à une certaine stabilité.

Un troc ?

Voilà qu’un nouveau nom est maintenant sur la table : Erik ten Hag. C’est Sky Sport Germany qui explique que le Néerlandais est maintenant tout en haut de la liste de coachs convoités par le Bayern. Des discussions ont déjà eu lieu entre le club et l’entourage du coach, plutôt critiqué à Manchester United, et qui pourrait bien être mis à la porte par l’état-major des Red Devils qui voudra démarrer un nouveau cycle cet été.

Curieusement, du côté de Manchester United, on veut remplacer Erik ten Hag par… Thomas Tuchel. C’est ce qu’indiquent plusieurs médias anglais, dont The Times ou Football Insider. Après une aventure plus que mitigée du côté de Chelsea, le tacticien germanique pourrait se lancer dans une deuxième aventure anglaise, prenant le relai de celui qui le remplacera à Munich…