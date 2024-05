Pourquoi le PSG peut trembler pour le match retour contre Dortmund

« A la maison, ce sera différent ». Voilà la tonalité du discours des joueurs parisiens après la défaite en demi-finale aller sur la pelouse du Borussia Dortmund. « Je pense qu’à la maison, c’est différent, avec nos supporters, notre stade. L’ambiance sera différente. J’ai confiance en cette équipe », a par exemple déclaré Achraf Hakimi. Et le capitaine Marquinhos a lui aussi livré un message plein de confiance. « On connaît notre force à Paris, on sait qu’on peut le faire car on l’a déjà fait ». Malheureusement, cette bouffée d’optimisme se heurte à la réalité des faits.

Oui, le PSG l’a déjà fait contre le Borussia Dortmund, lors de l’épopée de la saison 2019-2020. Battu 2-1 en Allemagne, il l’avait emporté 2-0 au Parc, qui était… vide, époque Covid oblige, grâce à des buts de Neymar et Bernat. Mais hormis ce retournement de situation, le PSG n’a pas renversé le score à domicile après une défaite à l’extérieur, n’en déplaise à Marquinhos. Déjà parce que ce scénario n’est pas arrivé fréquemment, au cours de l’ère qatarie.

Ensemble, on ne l’a pas fait

Seul autre cas similaire, lors de la saison 2017-2018, le PSG s’incline 3-1 sur la pelouse du Real Madrid lors du 8e de finale aller. Le but de Rabiot à Santiago Bernabeu fait naître l’espoir. Oui le PSG peut le faire, avec l’apport de ses supporters et avec l’aide de ce but à l’extérieur qui compte encore double. Mieux, une campagne de communication est même lancée par le club, qui s’intitule « Ensemble, on va le faire ». Un tifo est déployé dans la tribune latérale, avec ce même message, à l’entrée des joueurs. Le PSG a fait monter la sauce durant les 3 semaines séparant les deux rencontres. Résultat ? Une défaite 2-1, sans la moindre contestation possible, avec une prestation très terne des Parisiens, privés de Neymar, blessé, mais avec Mbappé, Cavani et Di Maria. Jamais dans la rencontre l’équipe francilienne ne donnera l’impression de pouvoir renverser la tendance.

Ne parlons pas de la défaite l’année suivante, à domicile, contre Manchester United (1-3) puisque le PSG l’avait emporté à l’aller. Ou encore des deux défaites à domicile sur le score de 0-1, contre le Bayern Munich, en 2021 et 2023. En 2021, le succès de l’aller (3-2) avait suffi. En 2023, le PSG s’était incliné à l’aller puis au retour, face à un Bayern bien supérieur. Plus globalement, depuis le retour du PSG en Ligue des Champions en 2012-2013, le bilan à domicile sur les matches à élimination n’est pas fameux : 7 victoires, 5 nuls et 7 défaites. Un bilan équilibré donc, mais absolument pas une forteresse ou le gage d’une réussite assurée. Espérons pour le Paris Saint-Germain que le Borussia Dortmund lui porte bonheur une deuxième fois, et cette fois, avec un stade plein.