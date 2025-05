Le plus grand magasin Foot de France ouvre à Paris !

La France sera en effervescence ce samedi. Et que dire de Paris et de la région parisienne qui vont vivre à l’heure de la finale de la Ligue des Champions tant attendue, entre le PSG et l’Inter Milan. Le samedi 31 mai, c’est aussi la date choisie pour le lancement du plus grand magasin Foot de France. Dès 10h, FOOT.FR ouvre ses portes ZC de la Croix Blanche, 2 Av. de l’Hurepoix, 91700 Sainte Geneviève des Bois.

La suite après cette publicité

600 mètres carrés dédiés au football. Des maillots à gogo, les meilleurs crampons des marques les plus prestigieuses, les équipements essentiels à tout footballeur qui se respecte (survêtements, produits techniques, protèges tibias, tenues de gardien, casquettes, etc) mais aussi la marque de fabrique de FOOT.FR, à savoir son miniterrain pour tester les crampons sur place et tenter des frappes balle au pied en plein magasin ! Et pour fêter cette ouverture exceptionnelle, FOOT.FR offre 20 % de réduction sur tout le magasin y compris sur les produits déjà remisés et ce, jusqu’à dimanche soir ! Pour les supporters du PSG, ce sera évidemment l’occasion de récupérer le maillot à prix cassé de leur club, que porteront les stars parisiennes à Munich, à 21h samedi !