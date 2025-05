CdM U20 : la France connaît son groupe

Vainqueure de l’épreuve en 2013 avec la génération de Paul Pogba, Florian Thauvin ou encore Samuel Umtiti, l’équipe de France U20 tentera à nouveau de briller à la Coupe du Monde (27 septembre au 19 octobre 2025 au Chili), cette fois portée par une génération de joueurs nés après 2005.

Le tirage au sort de la compétition a eu lieu ces dernières heures à Santiago, et les Bleuets ont hérité d’un tirage plutôt clément sur le papier. Les hommes de Bernard Diomède affronteront les USA, l’Afrique du Sud, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, qui composent avec eux le groupe E. Le groupe de la mort est sans aucun doute le C, avec la présence du Brésil, de l’Espagne, du Mexique et du Maroc. Rappelons que le tenant du titre, l’Uruguay, ne s’est pas qualifié.

Les groupes complets :

Groupe A : Chili, Nouvelle-Zélande, Japon, Egypte

Groupe B : Corée du Sud, Ukraine, Paraguay, Panama

Groupe C : Brésil, Mexique, Espagne, Maroc

Groupe D : Italie, Argentine, Cuba, Australie

Groupe E : France, Nouvelle-Calédonie, USA, Afrique du Sud

Groupe F : Colombie, Arabie saoudite, Nigéria, Norvège