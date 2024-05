Bayern Munich : les conditions que fixe Jamal Musiala pour rester

Le Bayern Munich est dans une drôle de situation. Effectivement, difficile de juger la saison de l’ogre munichois, qui a par exemple vu le Bayer Leverkusen s’emparer du titre en Bundesliga. Mais dans le même temps, les troupes de Thomas Tuchel réalisent une belle campagne européenne, et sont encore clairement en course pour obtenir un ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Puis, il y a le feuilleton du futur coach. Tuchel va partir, mais la direction semble avoir du mal à lui trouver un successeur, alors que Ralf Rangnick a dit non.

La suite après cette publicité

Puis, il y a d’autres dossiers chauds à gérer. Il y a Alphonso Davies notamment, convoité par le Real Madrid à un an et demi de la fin de son contrat, mais le plus chaud mène sans aucun doute à Jamal Musiala. Le milieu de terrain allemand est un des meilleurs à son poste en Europe à 21 ans seulement, et est logiquement considéré comme l’avenir du club bavarois.

À lire

JT Foot Mercato : Le PSG prévient Dortmund avant le match retour

Le Bayern est prévenu

Mais depuis un moment, des rumeurs de plus en plus insistantes évoquent un possible départ dans un avenir relativement proche. Il a même été question d’un intérêt du Paris Saint-Germain, ainsi que de plusieurs gros clubs anglais. L’ancien de Chelsea est sous contrat jusqu’en 2026, et les Bavarois espèrent le prolonger. Selon AS, l’intenational germanique a fixé une condition à la direction.

La suite après cette publicité

Il exige ainsi un projet solide à l’état-major bavarois, qui puisse lui permettre de remporter tous les titres majeurs. Mais pas que. Il a aussi envie de devenir une star mondiale comme Jude Bellingham, et il attend que le Bayern le mette dans les meilleurs conditions pour y parvenir, sportivement comme médiatiquement. Autant dire que le dossier du futur coach va être très important aux yeux de la pépite…