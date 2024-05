São Paulo veut mettre James Rodriguez à la porte

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec São Paulo, James Rodriguez (32 ans) affiche un piètre bilan avec l’équipe pauliste (2 buts, 4 passes décisives en 22 matches). Et c’est décidé : le SPFC veut se séparer de l’international colombien. Le président Julio Casares a en effet confirmé que la star des Cafeteros ne fait plus partie des plans du coach.

« C’est un joueur qui a un contrat avec São Paulo, et il devient de plus en plus clair qu’il ne fait pas partie des plans de l’entraîneur. Maintenant, il y a la Copa América, il sera appelé, et la fenêtre des transferts déterminera l’avenir de James. Nous n’avons pas d’offres. Le départ (vers un autre club) doit être bon pour le joueur et surtout pour l’institution. C’est une recrue qui a très peu joué, à l’époque elle a fait entrer São Paulo dans une autre dimension », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Globoesporte.