L’Europe se moque du PSG et de Kylian Mbappé

Un retour sur terre, un rappel à l’ordre, un accident de parcours, une climatisation… Chacun pourra appeler la défaite du PSG en terres allemandes comme il le souhaite, mais une chose est sûre : le PSG n’a pas été au niveau attendu. Certes, il y a eu un peu de malchance, puisque les Parisiens ont été dégoûtés par les montants à plusieurs reprises, mais ils n’ont pas montré le visage d’un candidat sérieux au titre final. Et ce, alors qu’ils avaient un statut de grand favori pour ce match, qu’ils conservent toujours pour le retour la semaine prochaine.

Un match dans lequel très peu de Parisiens ont été au niveau, notamment dans le secteur offensif. Forcément, si un joueur comme Bradley Barcola peut être excusé, Kylian Mbappé lui était attendu au tournant et n’a pas répondu présent. Noté 4/10 dans nos notes de la rencontre, il récolte, partout en Europe, des critiques, voire des moqueries. « Dortmund montre au PSG et à Mbappé ce qu’est la Ligue des Champions », titre par exemple le média espagnol Relevo, qui rajoute que « Mbappé disparaît dans la position de numéro 9 ».

Les médias européens se régalent

« Mbappé fonce dans le Mur », titre de son côté AS, en référence au fameux mur jaune des supporters du Signal Iduna Park, alors que Marca affirme que « Dortmund surprend un PSG très discret ». « Le plan de Terzic a suffi pour désespérer un Mbappé qui n’est pas entré dans son match comme l’aurait aimé son équipe », ajoute le journal dans un autre article. « Si c’est la dernière danse de Mbappé avec Paris avant de partir au Real Madrid, il a intérêt à sortir de bien meilleurs pas de danse la semaine prochaine. Mbappé a été éclipsé par Niclas Fullkrug, mais surtout par Jadon Sancho », lance le Daily Mail en Angleterre. « Les fans parisiens, confiants, avaient déjà réservé les billets d’Eurostar pour la finale de Londres du 1er juin. Mais c’est peut-être Jadon Sancho qui ira à Wembley », chambre The Sun.

« Troisième match de la saison, première victoire. Dans le match le plus important », explique de son côté la Gazzetta dello Sport, qui s’en prend aussi au Bondynois : « l’attaquant français le plus en vue était Dembélé, Mbappé a rarement été vu et il a joué avec le frein à main ». Curieusement, la presse allemande reste elle assez discrète et se contente de relayer ce qu’il s’est passé sur le terrain, sans trop chambrer les Parisiens, probablement consciente que tout peut arriver au retour et que l’avantage des Marsupiaux reste très court…