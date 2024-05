BVB-PSG : les notes du match

Après le match nul hier entre le Bayern Munich et le Real Madrid (2-2) à l’Allianz Arena, suite des demi-finales de la Ligue des Champions ce mercredi soir avec le choc entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, sur la pelouse du Signal Iduna Park. A domicile, les Marsupiaux s’articulaient dans un 4-2-3-1 avec Gregor Kobel dans les cages derrière Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck et Ian Maatsen. Marcel Sabitzer et Emre Can constituaient le milieu de terrain. En pointe, Niclas Füllkrug prenait place avec Jadon Sancho, Julian Brandt et Karim Adeyemi pour le soutenir. De leur côté, les Franciliens s’organisaient dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez et Nuno Mendes. Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery étaient alignés dans l’entrejeu. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola soutenaient le buteur Kylian Mbappé. La première période a été assez équilibré, notamment dans l’entame où les deux équipes se sont échangées quelques tirs.

Trouvé sur la droite, Ousmane Dembélé a repiqué vers l’axe. A 25 mètres des cages, il a provoqué et armé un tir à ras de terre qui est passé à gauche du but du Borussia Dortmund (11e). Réponse immédiate des Allemands. Sur la droite, Sancho a lancé Julian Brandt qui a trouvé dans la surface Sabitzer dans un angle fermé. Le tir de l’Autrichien a été repoussé par Gianluigi Donnarumma (13e). Tout a été très vite ensuite de l’autre côté. Servi en retrait par Hakimi côté droit devant la surface du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé a pris sa chance. Sa frappe enveloppée est passée à droite des buts de Kobel (18e). Sur la droite, Sancho a provoqué pour rentrer dans la surface. Il a remis en retrait dans l’axe pour Julian Brandt dont le tir puissant a été repoussé par le crâne de Marquinhos (30e). Inefficients, les Parisiens se sont fait punir. Sur une longue ouverture axiale de Schlotterbeck dans le dos de la défense parisienne, Füllkrug est trouvé. Couvert par Marquinhos, le buteur allemand a filé au but pour ajuster un tir parfait et tromper Donnarumma (35e, 1-0). Double mauvaise nouvelle pour le PSG puisque sur l’action du but, Lucas Hernandez s’est blessé en voulant intervenir. Malgré quelques soins reçus, l’international français a dû abandonner ses coéquipiers (42e). Peu avant la pause, le portier italien du PSG a encore sauvé son équipe. Sur un centre sur la gauche de Maatsen vers la surface parisienne, Füllkrug est trouvé au point de penalty. Il remet le ballon à gauche pour Sabitzer qui a déclenché une lourde frappe. Sa tentative puissante a été repoussée devant sa ligne par Donnarumma (44e).

Double poteau du PSG !

Le second acte a repris sur un rythme élevé avec un double poteau des Parisiens. Achraf Hakimi a décalé sur la gauche de la surface Kylian Mbappé dont le tir enroulé est venu mourir sur le poteau gauche. Le ballon lui est revenu et il a trouvé Bradley Barcola qui a remis en retrait pour Achraf Hakimi qui a touché le poteau droit (51e). Avec un sublime centre enroulé sur la droite par Marquinhos vers le premier poteau, Fabián Ruiz est trouvé à bout portant pour placer sa tête mais le cuir est passé juste à droite du but de Gregor Kobel (56e). La réponse du BVB s’est faite attendre mais a bien failli être douloureuse pour le PSG. Sur la droite, Jadon Sancho a déposé totalement Nuno Mendes pour rentrer dans la surface. Il a centré fort en retrait devant le but pour Niclas Füllkrug. A bout portant, l’ancien du Werder Brême a raté l’immanquable (60e). Parla suite, s’en est suivie une longue phase de possession pour le Paris Saint-Germain qui a essayé de construire dans le camp allemand. Plusieurs opportunités se sont terminées par des déchets techniques à la passe notamment.

Sur la gauche, Kylian Mbappé a distillé une jolie louche dans la surface pour Ousmane Dembélé. La reprise de ce dernier a été repoussée par Gregor Kobel puis Ian Maatsen a dégagé de la tête pour empêcher Randal Kolo Muani de reprendre (72e). Vitinha a ouvert le jeu vers la droite de la surface pour trouver Hakimi. Le Marocain a contrôlé et centré en retrait pour Ousmane Dembélé. A bout portant, il a armé une frappe qui est passée au-dessus du cadre (80e). Servi à l’entrée de la surface plein axe, Vitinha a tenté à son tour sa chance mais sa frappe est passée juste à gauche du but de Gregor Kobel (82e). Le BVB a bien failli sonner le PSG définitivement sur un sublime ballon glissé par Jadon Sancho dans la surface pour Julian Brandt qui se trouvait en position idéale au moment de frapper. Son tir a été contré au dernier moment par Marquinhos (84e). Dans l’axe, Warren Zaïre-Emery a enroulé un centre vers le but allemand. A bout portant Fabián Ruiz a vu sa tête passer au-dessus du cadre (87e). Avec une domination stérile, le PSG devra faire le travail au Parc des Princes mardi prochain avec l’objectif de rebondir pour se qualifier après ce petit revers en Allemagne (1-0).

L’homme du match : Nico Schlotterbeck (7,5) : solide dans les duels en un contre un, intelligent dans son placement, l’international allemand a rendu une copie très propre ce soir. Il a même fait étalage de sa qualité de passe, en distillant une offrande pour Füllkrug sur l’ouverture du score. Ses tacles glissés ont quelques fois sauvé son équipe sur les centres parisiens. Décisif en défense et en attaque, Schlotterbeck a été incontestablement l’un des meilleurs joueurs sur la pelouse ce soir, en compagnie de son compère de la défense centrale Mats Hummels.

Borussia Dortmund

- Kobel (6) : le portier suisse peut remercier ses montants. Ils l’ont sauvé deux fois ce soir, alors qu’il était complètement battu sur les frappes successives de Mbappé et d’Hakimi. En revanche, c’est son talent qui a parlé devant Ousmane Dembélé sur un face-à-face. Il a profité de la maladresse des attaquants adverses, qui n’ont que très peu de fois trouvé le cadre.

- Ryerson (6) : le latéral a été très actif dans son couloir, pas avare d’efforts, avec plus ou moins de réussite. Il a assuré sa mission principale, à savoir bien défendre sur Bradley Barcola puis sur Randal Kolo Muani, mais n’a pas été très performant lorsqu’il prêtait main forte à Sancho en attaque. Remplacé par Marius Wolf (87e).

- Hummels (7) : l’Allemand de 35 ans n’a rien perdu en ce qui concerne sa qualité dans ses ressorties de balle et ses qualités défensives. Très à l’aise balle au pied, Hummels a été le premier relanceur de son équipe. Et à l’instar de son compère de la charnière centrale, il a bien su gérer le cas Mbappé quand il était dans l’axe, que ce soit dans la gestion de la profondeur ou quand il fallait sortir sur lui. Un match très sérieux de la part du vétéran.

- Schlotterbeck (7,5) : lire ci-dessus.

- Maatsen (6) : le latéral avait un sacré client ce soir, en la personne d’Ousmane Dembélé. Mais le joueur prêté par Chelsea a été sérieux, en n’étant pris que rarement à défaut, et ce même lorsqu’il a été averti. Mais il n’a pas pu contenir totalement le feu follet parisien, étant sur la retenue avec ce carton jaune récolté dans le premier acte. Il bien été aidé par Adeyemi, très impliqué sur les phases défensives. Il s’est peu aventuré dans le camp adverse.

- Sabitzer (6) : il a eu la première action dangereuse du match sur un beau service de Brandt. L’Autrichien a eu une deuxième occasion, mais Donnarumma s’est de nouveau interposé devant lui. Sa capacité à se projeter dans la surface a bousculé les Parisiens. Sur l’aspect défensif, il a fait de nombreuses fautes, qui n’ont pas été sanctionnées.

- Can (6) : le capitaine n’a pas failli à sa réputation. Très agressif sur le porteur du ballon - parfois trop -, il a néanmoins bien tenu son rôle de sentinelle. Il a montré une nouvelle fois, par son travail de l’ombre, pourquoi il était indispensable dans cette équipe en tant que régulateur du jeu.

- Sancho (7) : très impliqué dans les premières minutes, l’Anglais était dans le ton. Il a pas mal permuté en allant se balader tantôt dans l’axe, tantôt à gauche lorsqu’il touchait moins le ballon. Sa qualité technique a fait mal à Nuno Mendes, à l’image de son très bon travail avant de servir Füllkrug, qui a manqué la balle de break. Très peu de déchets et une justesse très intéressante pour l’ailier.

- Brandt (5) : le flamboyant meneur de jeu a été moins en vue ce soir, plus occupé à cadrer au milieu de terrain. Il s’est quand même distingué par sa justesse dans ses transmissions ainsi que par sa propreté dans les relances, ou sur les coups de pieds arrêtés tirés, mais pas dans les derniers mètres. Remplacé par Félix Nmecha (87e).

- Adeyemi (6,5) : sa vitesse a quelques fois perturbé Hakimi, mais l’Allemand s’est surtout démarqué par ses nombreux efforts défensifs. Ses accélérations en contre-attaque ont mis à mal la défense francilienne. Il a tiré la langue en seconde période en raison de sa grosse débauche d’énergie. Logiquement remplacé par Marco Reus (83e).

- Füllkrug (6,5) : son jeu de pivot a servi pour garder le ballon dans la partie de terrain parisienne, même si Lucas Hernandez avant sa sortie l’a gêné à plusieurs reprises. Il est également capable de prendre la profondeur, à l’image de son but inscrit avec beaucoup d’habileté technique sur une belle ouverture de Schlotterbeck. Il a raté la balle de break sur un excellent travail de Sancho qui aurait pu changer l’issue de cette rencontre, mais l’Allemand a rendu une belle copie devant son public. Remplacé par Youssoufa Moukoko (90e).

PSG :

- Donnarumma (5,5) : une première période frustrante, avec deux superbes arrêts devant Sabitzer, le premier en angle fermé, le second quasiment à bout portant, mais un but encaissé, où il paraît surpris devant la soudaineté de la frappe de Füllkrug. Moins d’arrêts à faire après la pause, où l’imprécision des attaquants allemands (Füllkrug et Brandt) l’a aidé, tout comme les sauvetages de ses défenseurs.

- Hakimi (6) : le Marocain a livré un duel à haute vitesse face à Adeyemi mais aussi Maatsen. Cela a valu des interventions à la limite pour chacun des intervenants. Le duel face à Adeyemi s’est avéré dantesque tout au long de la rencontre. Cela faisait longtemps que le latéral droit n’avait pas montré un tel degré d’intensité avec le PSG. Quelques bons ballons donnés offensivement, qui auraient mérité meilleur sort.

- Marquinhos (5) : une première période tranquille jusqu’au moment où il a couvert, malgré lui, l’appel de Füllkrug dans l’axe. Cela s’est joué à quelques centimètres mais cela a suffi. Il s’est un peu trop fait dominer dans l’agressivité et a été trop souvent en retard dans les duels avec Füllkrug. Mais un sauvetage exceptionnel devant Brandt qui rehausse clairement sa prestation, tout comme un excellent ballon vers Fabian Ruiz.

- L. Hernandez (non noté) : que c’est dur pour l’international français, sorti sur blessure après un choc avec Füllkrug, qu’il tentait d’arrêter, un poil trop tard. Jusque-là, il livrait une prestation impeccable, avec beaucoup d’interventions dans le domaine aérien. Son entraîneur lui a reproché un manque de variété dans ses relances, mais il assurait le principal. Remplacé par Lucas Beraldo (5), vite mis dans le bain avec un ballon chaud de relance à négocier. Toujours aussi surprenant, le Brésilien a été capable d’assurer sur des situations délicates, mais aussi d’envoyer des passes totalement ratées sans la moindre pression. Il a malgré tout tenu le choc face aux montées de Sancho en aidant bien Nuno Mendes.

- N. Mendes (3) : du bon et du mauvais. Le bon, c’est ce dynamisme, ce feu dans les jambes qui lui permet de gratter des ballons. Le mauvais, ce sont des moments d’absence, où il fait globalement n’importe quoi. Il se loupe par exemple deux fois sur une incursion allemande sur son côté, avant de finalement récupérer le ballon. Il avait un Sancho en jambes face à lui, et a souffert face à la vivacité de l’Anglais. Trop de déchet dans son jeu.

- Vitinha (6) : il a étalé sa classe avec le ballon. De bonnes orientations, quelques récupérations intéressantes et pas de perte de balle sous pression. Une véritable garantie pour le PSG dans l’entrejeu, secteur qui a bien tenu son rang face à un BVB qui se contentait de bien rester en place.

- Zaïre-Emery (5) : du WZE classique. Rien de clinquant mais beaucoup d’à propos, avec des interventions utiles, des jaillissements précieux et surtout une compensation permanente. Joueur d’équipe, le jeune milieu de terrain s’est dépensé sans compter, mais il lui aura manqué ce soir un surplus de créativité dans le secteur offensif, face à un BVB très solide défensivement.

- Fabian Ruiz (4) : très présent en début de rencontre, on l’a vu être actif au pressing, et disponible pour ses partenaires. Problème, il est capable du meilleur, comme sur ce petit pont en position défensive, et du pire, avec une relance plein axe ratée dans la foulée du petit pont. Il a peu à peu disparu de la circulation au fil de la rencontre, fatigué par les efforts fournis. Il a aussi raté une belle occasion en ne cadrant pas sa tête après un excellent service de Marquinhos.

- Dembélé (4,5) : le plus remuant en première période malgré un positionnement hybride entre l’axe et le côté droit. Cela ne lui pas offert plus d’espace, et il a eu du mal à créer quelque chose. Deux frappes non cadrées en première mi-temps. Plus à droite après la pause, il a tenté de déborder et déstabiliser l’arrière-garde mais a manqué de lucidité, à l’image de ses occasions, au cœur de la surface après une petite louche de Mbappé, puis sur un centre en retrait cadeau de Hakimi. Son manque d’efficacité a resurgi au pire moment pour le PSG.

- Mbappé (4) : introuvable et trop peu visible en première période. Pas aidé certes par un Barcola en difficulté et un Dembélé peu inspiré, il a été bien pris en tenaille par la charnière Hummels-Schlotterbeck. Bien mieux entré dans la deuxième mi-temps, il a enfin pu bénéficier d’espace, avec un bel enchaînement et une frappe sur le poteau (50e), puis une nouvelle frappe cadrée. Mais il a été dominé dans l’intensité à plusieurs reprises par la défense adverse et a manqué de précision, une fois de plus, dans ses remises dos au but. Il lui faudra montrer plus de mordant au match retour.

- Barcola (3) : il avait fait mal à Barcelone, il a été inoffensif face à Dortmund. Mal entré dans sa rencontre, il s’est fait manger dans les duels par Ryerson, pourtant un adversaire à sa portée. Bougé physiquement, il a eu le mérite de ne pas se décourager, mais cela n’a pas débouché sur grand-chose, hormis une frappe cadrée, la première de la rencontre côté PSG à la 48e. Logiquement remplacé à la 65e minute par Randal Kolo Muani. Il a tenté d’amener de la vitesse mais son manque de confiance actuel s’est aussi vu au moment de réaliser des enchaînements à haute vitesse.