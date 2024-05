PSG, LdC : Christophe Dugarry en rajoute une couche sur Luis Enrique

Comme un air de déjà vu pour le Paris Saint-Germain. En ballottage défavorable après sa courte défaite sur la pelouse du Borussia Dortmund (0-1) lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions, le PSG devra une nouvelle fois tout renverser lors de la manche retour pour rejoindre la finale. À l’inverse, le moindre faux pas pourrait se payer très cher pour les Parisiens ainsi que pour leur entraîneur Luis Enrique, dont les choix réalisés face au club allemand font jaser ce jeudi. Épinglé pour sa gestion du cas Mbappé en Espagne, l’Asturien se retrouve désormais dans le viseur de Christophe Dugarry pour ses options tactiques et ses choix offensifs.

J’aimerais que Luis Enrique m’explique à quel moment quand tu joues face à Dortmund, tu te dis qu’il faut prendre en individuel Emre Can. Le mec se dit qu’il prendre en individuel le monstre Emre Can ! C’est extraordinaire ! Je me dis que c’est un génie ! J’attends une réponse en me disant que je suis un imbécile… Depuis la victoire contre Barcelone, on dit que Luis Enrique est un génie. Je ne comprends pas non plus l’entrée de Kolo Muani au lieu de Ramos. Comment expliquer cette idée ? Le génie Luis Enrique nous a expliqué que les entraîneurs devaient faire des choix. Merci Luis Enrique ! Le puissant Luis Enrique a pensé que son équipe serait plus forte avec Kolo Muani plutôt qu’avec Ramos qui marche sur l’eau… Si tu es si fort que ça, sors Mbappé ! Luis Enrique s’est une nouvelle fois planté, a lâché l’ancien attaquant des Bleus sur les antennes de RMC.