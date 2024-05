PL : Chelsea s’offre Tottenham

Il y avait de la Premier League ce jeudi soir entre les matches de C3 et de C4. Et ce n’était pas n’importe quel match puisque Chelsea recevait Tottenham dans le cadre d’un match en retard comptant pour la 26e journée du championnat anglais. En difficulté ces derniers temps, les hommes de Mauricio Pochettino ont su aller chercher trois bons points face à un prétendant à l’Europe.

Classement live Premier League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Tottenham 60 34 13 18 6 10 67 54 8 Chelsea 51 34 6 14 9 11 65 59

Peu avant la demi-heure de jeu, Chalobah ouvrait la marque (24e) avant que Nicolas Jackson n’enfonce le clou en marge du dernier quart d’heure (72e). L’international sénégalais permettait à son équipe de renouer avec la victoire et de remonter à la 8e place avec encore un match en moins. De leur côté, les Spurs confirment leur mauvaise passe du moment avec un nouveau match sans victoire et ratent l’occasion de revenir dans la course à la Ligue des Champions.