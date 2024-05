Tottenham : Ange Postecoglou est furieux contre les supporters

La défaite de Tottenham face à Manchester City (0-2) dans le match en retard de Premier League semble sceller l’issue de la saison. Grâce à leur victoire sur les Spurs, les Mancuniens ont repris leur place de leader et possèdent deux points d’avance sur Arsenal avant la dernière journée. Une défaite pas si bien accueillie pour Tottenham. Certains fans du club londonien se sont félicités d’avoir perdu, ce qui a permis aux Gunners de perdre leur première place. Des supporters de Tottenham ont même célébré en se mettant dos au terrain, se tenant par les épaules et chantant. Ces réactions ont mis en colère leur entraîneur, Ange Postecoglou.

« Je ne comprends pas cela et je ne le comprendrai jamais. Je comprends les rivalités, j’ai moi-même participé à l’une des plus grandes au monde ces dernières années avec le Celtic et les Rangers, mais je n’ai jamais compris et je ne comprendrai jamais que quelqu’un veuille que son équipe perde » avait-il déclaré avant le match. Alors, quand il a vu que derrière son banc, certains de ses supporters célébraient, il n’a pas pu s’empêcher de se retourner et de les invectiver. Avec cette défaite, les Spurs ont définitivement dit adieu à la Ligue des Champions.