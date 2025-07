Bayern : vers un prêt de João Palhinha à Tottenham

Courtisé par Arsenal en début de mercato, le milieu du Bayern intéresserait une autre équipe de Premier League. En effet, Tottenham souhaite renforcer son entrejeu lors de ce mercato estival, et João Palhinha pourrait bien être la solution idéale. D’après Bild, les Spurs seraient en discussions avec le Bayern Munich pour un prêt du milieu portugais. Un profil qui correspond parfaitement aux besoins des Spurs, en quête d’un vrai numéro 6. Bentancur ne s’impose pas pleinement à ce poste et entre dans la dernière année de son contrat. Grand milieu d’1m90, solide à la récupération et habitué au rythme de la Premier League après deux saisons réussies à Fulham, Palhinha coche donc toutes les cases.

Sous les ordres de Vincent Kompany, l’international portugais ne semble pas faire partie des plans à long terme. Titularisé seulement à neuf reprises cette saison toutes compétitions confondues, il est barré par la concurrence de Kimmich, Goretzka, Pavlovic et Laimer. Recruté pour plus de 50 millions d’euros, il pourrait chercher un nouveau point de chute pour relancer sa carrière. Un retour à Londres, cette fois du côté de Tottenham, serait une belle opportunité pour lui comme pour les Spurs.