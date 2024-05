PSG : Kylian Mbappé envoie un message à Dortmund

Le Paris Saint-Germain se déplaçait en Allemagne ce mardi soir pour y affronter le Borussia Dortmund, en demi-finale aller de la Ligue des Champions, sur la pelouse du Signal Iduna Park. Malgré de grosses occasions, le PSG a chuté sur la plus petite des marges (1-0). Tout reste à faire au retour malgré cette défaite et les premières déclarations provenant du groupe parisien semblent tourner vers une remotivation totale et une concentration maximale avant la revanche prévue au Parc des Princes, mardi prochain. En tout cas, un homme a déjà donné rendez-vous au BVB.

Auteur d’une prestation plus que mitigée, la star parisienne, Kylian Mbappé, s’est empressé de publier un story sur son compte Instagram. On peut y voir une photo du onze titulaire qui a démarré ce mercredi au Signal Iduna Park, assortie du message suivant : « Mi-temps. ICI C’EST PARIS 🔴🔵 », a écrit l’attaquant du PSG. La préparation commence dès ce soir avec cette promesse du numéro 7. Le message est clair : il reste encore 90 minutes pour filer en finale.