C3 : l’OM accroché par l’Atalanta mais toujours en vie

C’était le match le plus important de la saison marseillaise qui se déroulait ce jeudi soir au stade Vélodrome. Les Olympiens affrontaient l’Atalanta dans la demi-finale aller de la Ligue Europa. Pour l’occasion, Jean-Louis Gasset misait sur une attaque Aubameyang-Sarr-Harit alors que la défense était composée de Mbemba, Balerdi, Murillo avec Clauss et Luis Henrique dans les rôles de piston. De son côté, l’Atalanta de Gian Piero Gasperini se présentait avec son buteur Gianluca Scamacca en grande forme depuis plusieurs semaines et qui était incertain. Préservé ce week-end, le buteur italien de 25 ans était bien titulaire et n’a pas tardé à s’illustrer dans cette rencontre. Il profitait d’une grosse erreur de placement de Chancel Mbemba pour se présenter seul face à Pau Lopez après un bon déplacement. Forcément, seul devant la cage, il ne tremblait pas pour ouvrir la marque d’une frappe sèche (11e, 1-0). Un but qui pouvait lancer une soirée noire pour l’OM qui ne baissait finalement pas les bras. Et la sortie sur blessure côté Atalanta de Sead Kolasinac, l’ancien marseillais, faisait les affaires de Marseille.

La suite après cette publicité

attaque Tirs 14 11 Non cadrés 6 3 Cadrés 2 8 1 Grosses occasions créées 1 5 Tirs bloqués 2 2 Hors-jeux 1 22 Touches 24 1 Tirs sur le cadre 0

Sans son défenseur, le club italien modifiait légèrement son animation et laissait de gros espaces à une équipe marseillaise qui en profitait forcément. Chancel Mbemba, fautif sur le premier but, se rattrapait en envoyant une sublime frappe du droit. Cette dernière venait terminer sa course au fond des filets d’un Musso immobile (1-1, 20e). Le 6e but de la saison de l’international congolais. Avant la pause, Aubameyang avait probablement l’occasion du match puisque, bien servi par Harit, il se présentait tout seul face au gardien. Mais sa frappe du gauche, alors qu’il avait le temps, ne trouvait pas le cadre. Au retour des vestiaires, l’OM restait sérieux et ne concédait pas ou peu d’occasions. Lookman causait bien quelques frayeurs mais dans l’ensemble ce sont bien les Marseillais qui passaient proche du 2-1. Tout juste entré, Ounahi voyait sa frappe s’écraser sur la barre. Malgré la bonne entrée de Ndiaye ou le but hors-jeu de Sarr, le score ne bougera plus et l’OM accroche donc le nul face à l’Atalanta. Tout se jouera au match retour mais l’OM est toujours dans le coup en Europe cette saison. Les Marseillais auront d’ailleurs une semaine de récupération avant la seconde manche.