C3 : le Bayer terrasse la Roma et prend une sérieuse option sur la finale

Place à la C3 ! En parallèle du duel entre l’OM et l’Atalanta à l’Orange Vélodrome, l’AS Rome et le Bayer Leverkusen se retrouvaient également en demi-finale de la Ligue Europa, ce jeudi soir. Après s’être incliné face à la Louve la saison passée à ce stade de la compétition, c’est une équipe allemande revancharde et invaincue toutes compétitions confondues depuis le début de saison qui effectuait le trajet dans la capitale romaine. Après un premier quart d’heure balbutiant où les deux formations se sont observées, la rencontre s’est progressivement décantée avant de connaître son premier tournant une fois le premier quart d’heure passé. S’il a d’abord tremblé en voyant la tête de Lukaku fracassé la transversale de Kovar (21e), le champion d’Allemagne en titre a fini par prendre les devants grâce à Wirtz. Opportuniste, le prodige allemand a bénéficié d’une erreur défensive italienne puis d’un gros travail de Grimaldo pour mettre les Rhénans sur les bons rails (0-1, 28e).

Cueillis à froid, les Giallorossi ont repris du poil de la bête sans parvenir à combler leur retard avant le renvoi aux vestiaires à l’image de cette frappe de Pellegrini qui a fui de peu le cadre de Kovar (44e). Au pied du mur, la Roma a tenté de prendre le jeu à son compte pour s’approcher des cages adverses. Une fois de plus, la réussite n’a pas été au rendez-vous du côté de Cristante qui croisait trop sa tête sur un corner de Dybala (56e). En marge du dernier quart d’heure, une frappe lumineuse de Robert Andrich permettait à la bande de Xabi Alonso de prendre le large (0-2, 73e). Pragmatique et avec un pressing efficace, le Bayer a géré son avance d’une main de maître en seconde période pour s’adjuger sans trembler la première manche de cette double confrontation. Conséquence, le club allemand abordera le retour à la BayArena avec un net avantage sur son homologue italien brouillon dans le dernier geste mais qui est loin d’avoir dit son dernier mot. Verdict en Allemagne pour le match retour avec à la clef un ticket pour la grande finale à Dublin !