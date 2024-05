Bordeaux : Albert Riera annonce rester la saison prochaine

Cette saison, à défaut de faire parler sur les terrains par des bonnes performances, les Girondins de Bordeaux vont souvent parler en dehors. Il faut dire que depuis l’arrivée d’Albert Riera, les conférences de presse sont animées. Le coach espagnol n’a pas sa langue dans sa poche et malgré les résultats, il dispose toujours d’une grosse confiance en lui. Ce qui ne semble pas vraiment plaire aux autres coaches de la Ligue 2 qui multiplient les sorties sèches à son sujet. Eh bien, cela ne devrait pas changer la saison prochaine puisque Riera a annoncé en conférence de presse son envie de rester à Bordeaux s’il a un projet lui permettant de viser la montée en L1.

«J’ai une bonne nouvelle. J’ai senti que c’était le bon moment. Je suis sûr de rester ici la saison prochaine J’ai encore un an de contrat. Je suis content de moi et je sais comment faire remonter cette équipe. Cette saison, je suis arrivé en retard, à un mauvais moment. La saison dernière, ils ratent la montée pour un détail dont on ne va pas parler. Tu n’as pas vraiment remplacé les joueurs qui sont partis, et au mercato d’hiver, on avait les mains prises. À la fin de la saison, on verra les possibilités du club. Un président et un directeur sportif doivent décider si je suis l’homme pour le projet, ou pas. Je suis convaincu de savoir comment faire les choses pour monter. Je ne veux pas sortir par la petite porte. Après, j’ai besoin de moyens, d’écoute pour la façon dont on travaille. Je crois que le club travaille pour améliorer cette équipe. Je veux que ce club soit où il mérite. Cette année, ce n’était pas un projet. Il me reste un an de contrat, j’espère que l’an prochain, ce sera vraiment un projet. Je n’ai pas besoin d’assurances, j’ai besoin d’un projet», a-t-il lancé. Encore faudra-t-il passer la DNCG pour le clubde Gérard Lopez…