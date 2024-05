Bastia : Migouel Alfarela, une 100e en Ligue 2 avant le départ ?

Vendredi, lors de la 38e et dernière journée de Ligue 2, le SC Bastia accueille le Paris FC. L’occasion pour la formation corse, d’ores et déjà assurée d’évoluer dans l’antichambre de l’élite du football français, de fêter le 100e match en L2 d’un certain Migouel Alfarela. Auteur de 11 buts et 2 passes décisives en 37 rencontres toutes compétitions confondues, l’avant-centre de 26 ans restera comme l’un des grands artisans du maintien acquis par le club insulaire.

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le SCB, le natif de Montivilliers, passé par le PFC ou encore Annecy, pourrait, ensuite, voguer vers de nouveaux horizons. Selon nos dernières informations et si rien n’est encore acté concernant son avenir, la tendance reste, aujourd’hui, à la réflexion d’un départ pour le numéro 10 bastiais à la fin de cet exercice 2023-2024. Dans cette optique, plusieurs clubs étrangers - et un club de Ligue 1 - sont déjà venus aux renseignements pour le joueur formé au HAC. Affaire à suivre…