France-Canada : Didier Deschamps n’est pas inquiet

L’Equipe de France accueillait le Canada à Bordeaux ce dimanche soir, dans le cadre de son dernier match de préparation avant de s’envoler pour l’Allemagne et ainsi y disputer l’Euro 2024 (14 juin - 14 juillet). Les Bleus ont dû se contenter d’un match nul au score vierge (0-0) malgré quelques belles opportunités loupées. Au micro de TF1, le sélectionneur national, Didier Deschamps, a réagi à ce dernier test et ne s’est pas montré inquiet malgré la prestation en demi-teinte.

La suite après cette publicité

«On a eu une bonne adversité avec de l’intensité, on a eu quelques belles occasions en première mi-temps. Après ça a été plus difficile dans la dernière partie de la première mi-temps. En deuxième on a poussé à la fin mais avec les changements, ce n’est pas l’idéal mais c’était important de répartir et de concerner tout le monde sur ces deux matchs. Confiant ? Oui même si on se rend compte qu’il y a d’autres grandes nations qui font faire l’Euro qui ont eu des matchs amicaux difficiles. Il n’a pas été simple aujourd’hui, on va s’en servir par rapport à ce qui va nous attendre le 17 juin », a précisé l’entraîneur. Pour rappel, l’équipe de France lancera son Euro face à l’Autriche le 17 juin prochain. Placés dans le groupe D, les Bleus défieront ensuite les Pays-Bas et la Pologne.