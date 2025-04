Real Madrid : Thibaut Courtois est prêt pour affronter Arsenal

Ce week-end, le Real Madrid était privé d’Andrey Lunin et Thibaut Courtois pour la rencontre face à Valence. Deux absences préjudiciables qui ont sûrement coûté la défaite aux Merengues face au club che (1-2). Et malgré la performance intéressante du jeune gardien de 19 ans Fran Gonzalez, les Madrilènes ont tout intérêt à récupérer Thibaut Courtois pour le quart de finale aller de Ligue des Champions face à Arsenal.

Et comme l’a confié le portier belge ce lundi en conférence de presse, ce dernier sera bien présent pour la rencontre face aux Gunners ce mardi : «je vais bien, j’ai eu un petit problème… Je me suis entraîné et je vais bien. J’ai eu deux blessures en début de saison, puis je me suis rétabli et ce n’était pas grave. Comme nous ne voulions pas prendre de risques avant les matches importants, nous avons préféré attendre. Je suis à 100 %, je dois demander à l’entraîneur si je vais jouer, mais je me sens prêt. Je me suis entraîné en salle et ces derniers jours sur le terrain.»