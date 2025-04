Inter Milan : la nouvelle vie italienne de Benjamin Pavard

L’été 2023 était celui du changement pour Benjamin Pavard. Après 4 saisons passées au Bayern Munich où il a remporté 4 Bundesliga et la Ligue des Champions 2020, le défenseur français changeait d’air. Longuement installé comme latéral droit avec la formation allemande, il rejoignait alors l’Inter Milan avec la volonté de s’installer dans la défense à trois de Simone Inzaghi. «Je suis venu pour jouer défenseur central, et pas arrière droit», annonçait-il dès sa présentation et cela s’est déroulé ainsi. Installé depuis quasiment deux ans dans un trio solide avec Alessandro Bastoni et Stefan de Vrij, le Français a déjà disputé 63 matches avec le club italien où il a pu garnir son palmarès d’une Serie A et d’une Supercoupe d’Italie l’an dernier et reste en course pour un triplé Serie A (1er), Coupe d’Italie (1/2 finale) et Ligue des Champions (1/4 de finale) cette saison.

La suite après cette publicité

Comme un poisson dans l’eau, il reste également un cadre de l’équipe de France même s’il n’est plus titulaire depuis la Coupe du monde 2022. Considéré comme un défenseur central par Didier Deschamps désormais, il a la Coupe du monde dans le viseur comme il l’avait expliqué en novembre dernier : «je suis à une période où je ne joue pas beaucoup en ce moment avec la France mais je suis jeune encore, je n’ai que 28 ans. Je n’ai pas de préférence, je suis très polyvalent. J’ai commencé ma carrière au milieu de terrain. À l’Inter, je joue dans une défense à trois. J’ai l’habitude de jouer sur un côté. Cela sera les choix du coach, je suis prêt à jouer. La Coupe du monde 2026 ? Y penser, non. Car c’est encore loin. Mais un objectif, oui.» L’avenir avec les Bleus de Benjamin Pavard dépendra en grande partie de ce qu’il réalise avec l’Inter Milan et cette saison encore, l’ancien Lillois brille de mille feux.

La suite après cette publicité

Benjamin Pavard a bien évolué

Et Benjamin Pavard ne manque pas d’ambition à l’approche de cette fin de saison. Doté d’un solide palmarès qu’il s’est forgé avec le Bayern Munich et l’équipe de France, il a commencé à gagner avec l’Inter Milan et veut continuer sa moisson de trophées comme il l’a confié à la Gazzetta dello Sport : «l’année dernière, c’était déjà difficile de remporter le Scudetto. Cette année, il y a une forte concurrence, comme Naples et l’Atalanta. Il sera difficile de confirmer. Nous avons perdu des points, mais nous sommes là où nous voulions être : c’est à dire dans la course pour tout gagner et en tête du championnat. Cela peut sembler anodin de dire, mais tout est possible dans le football, même le triplé, ambitionne le Lillois. Nous devons garder cet état d’esprit jusqu’à la fin de la saison. Je suis confiant. On se pousse au maximum. Je ne lâcherai rien, je ne me lasse pas de gagner.»

Comme un poisson dans l’eau, le défenseur français s’est adapté dans la défense à trois de l’Inter Milan et même s’il a parfois aidé sur le côté, il peut enfin s’exprimer dans l’axe. Une relation de confiance avec Simone Inzaghi qui lui permet de produire sa meilleure version depuis qu’il a lancé sa carrière du côté de Lille : «j’ai évolué depuis mon arrivée ici, je suis plus rusé, plus malin […] Inzaghi est proche de nous et parle continuellement avec tout le monde. Titulaire ou remplaçant, nous sommes tous impliqués. C’est pour lui que je suis venu à l’Inter. Inzaghi est injustement sous-estimé.» Affrontant le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, Benjamin Pavard aura à coeur de jouer un mauvais tour au Rekordmeister. Premiers éléments de réponse ce mardi du côté de l’Allianz Arena.