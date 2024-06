Le Real Madrid a choisi sa prochaine star après Kylian Mbappé

Le Real Madrid a frappé un grand coup en s’offrant Kylian Mbappé cet été, comme il avait déjà frappé fort en attirant Jude Bellingham lors du mercato estival 2023. Encore plus quand on voit la saison brillante de l’Anglais, élu joueur de la saison en Liga. La question que tout le monde se pose maintenant : qui sera le prochain galactique enrôlé par les Merengues ?

La tendance semble nous mener à Erling Haaland. Les Merengues se sont déjà intéressés à lui à plusieurs reprises ces dernières années, et c’est réciproque. Seulement, l’arrivée du Bondynois a refroidi un peu tout ça, même si la possibilité de voir le Norvégien à Madrid d’ici quelques années existe toujours. Comme l’indique Marca, le Real a choisi sa recrue phare pour 2025.

Un accord déjà trouvé

C’est Florian Wirtz, le milieu de terrain de 21 ans du Bayer Leverkusen qui sort d’une saison spectaculaire. Il est vu comme la seule pièce manquante d’un milieu de terrain qui va perdre Kroos cet été et qui perdra vraisemblablement Modric dans un an. Le club de la capitale espagnole a déjà commencé à travailler en sous-marin sur l’opération depuis quelques mois. Un pacte aurait déjà été passé entre l’international allemand et les Merengues pour une arrivée en 2025.

Un accord entre les deux parties, alors que le joueur a déjà fait savoir qu’il jouera à Leverkusen en 2024/2025. Ce qui, élimine déjà d’office d’autres clubs potentiellement intéressés par ses services. Reste tout de même à se mettre d’accord avec l’écurie allemande, qui se montrera sûrement gourmande pour son maître à jouer. Le Real Madrid devra se montrer convaincant.