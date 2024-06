France - Canada : les compositions officielles

L’équipe de France entame sa dernière ligne droite avant de s’envoler vers l’Allemagne, direction l’Euro 2024. Ce dimanche, les Bleus affrontent en effet le Canada au Matmut Atlantique de Bordeaux, dans le cadre de son dernier match de préparation en vue de la grande échéance estivale. Larges vainqueurs d’une modeste mais vaillante équipe du Luxembourg mercredi à Metz (3-0), les hommes de Didier Deschamps tenteront de réitérer cette performance afin de boucler cette semaine d’ajustements sur une bonne note et aborder la compétition continentale en confiance. En face, le Canada tentera de se relancer à la suite d’une lourde défaite survenue cette semaine face aux Pays-Bas (0-4), et ainsi boucler cette préparation à la Copa America (21 juin - 14 juillet) sur une meilleure dynamique. Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h15.

La suite après cette publicité

Pour cette dernière sortie avant de prendre part à l’Euro 2024, Didier Deschamps reste fidèle à sa ligne de conduite avec la mise en place d’un 4-2-3-1, alignant une équipe assez proche de celle aperçue face au Luxembourg. Mike Maignan titulaire dans les cages, la charnière centrale sera composée de Dayot Upamecano et William Saliba, tandis que Jules Koundé et Theo Hernandez officieront en tant que latéraux. Très en vue face aux Luxembourgeois, N’Golo Kanté est de nouveau aligné devant la défense aux côtés de Eduardo Camavinga. Kylian Mbappé ménagé suite à un problème physique à un genou, Olivier Giroud est présent à la pointe de l’attaque, devant un trio offensif composé d’Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Marcus Thuram. Du côté des Canucks, Jesse Marsch maintient sa confiance en son 4-4-2 pour tenter de réaliser l’exploit. Star et fer de lance de cette jeune sélection, Alphonso Davies est titulaire sur le flanc gauche de la défense tandis que Jonathan David, bien connu des suiveurs de la Ligue 1, est aligné à la pointe de l’attaque.

Les compositions :

France : Maignan - T. Hernandez, Upamecano, Saliba, Clauss - Kanté, Camavinga - Dembélé, Griezmann, Thuram - Giroud.

La suite après cette publicité

Canada : Crepeau – Johnston, Bombito, Cornelius, Davies – Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar – David, Larin.