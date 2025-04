Nantes : Antoine Kombouaré saoulé par son équipe

Malgré la victoire ô combien précieuse dans la course au maintien acquise sur la pelouse de Nice, l’heure n’est pas à la réjouissance pour Antoine Kombouaré. «C’est une équipe qui…. J’allais dire quelque chose mais je vais éviter… Cette équipe me fatigue, elle me saoule», a soupiré avec ironie l’ancien joueur et entraîneur du PSG. «Avec eux, ce sont les montagnes russes, on fait le yoyo. On est capable de perdre à domicile contre Strasbourg et une semaine après on gagne face à Lille à dix.»

Une inconstance qui n’est pas de bon augure alors que le FC Nantes est à nouveau lancé dans une course contre plusieurs clubs pour assurer sa place en Ligue 1. «C’est la difficulté que j’ai avec ce groupe, il faut les maintenir sous pression tout le temps, ils deviennent plus matures, ils prennent les choses en main. La force d’un champion, c’est qu’il arrive à enchaîner. Nous, on a tendance à nous reposer sur nos lauriers», a analysé le coach nantais, qui bénéficiera désormais de deux semaines de préparation avant son match contre Rennes étant donné que la rencontre face au PSG a été déplacée pour permettre aux Parisiens de préparer au mieux leur quart de finale retour de Ligue des Champions.