Côte d’Ivoire, Équipe de France : Emerse Faé lâche ses vérités sur le cas Désiré Doué

Il aurait pu défendre les couleurs de son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, aux côtés de son frère Guéla. Mais Désiré Doué a finalement pris le contre-pied en choisissant de représenter l’équipe de France le mois dernier. Un choix on ne peut plus logique, avait-il expliqué lors de sa première conférence de presse, après avoir connu presque toutes les catégories de jeunes des Bleuets, des U17 aux Espoirs, et donc désormais aux A.

Entré en cours de jeu à l’occasion du 1/4 de finale retour de Ligue des Nations face à la Croatie, le Parisien avait marqué les esprits et connu ses premières émotions fortes en transformant son tir au but, ce qui avait permis aux Bleus de rester en vie et de finalement décrocher leur billet en 1/2 finale. Pourtant, l’histoire internationale de Désiré Doué aurait bien pu s’écrire sur un autre continent, puisque la Côte d’Ivoire lui avait longtemps fait du charme pour tenter de le convaincre. Dernièrement, nous vous révélions que le choix de l’ancien Rennais avait d’ailleurs divisé dans son pays d’origine. Cette semaine, c’est le sélectionneur des Éléphants, Emerse Faé, qui s’est exprimé sur le sujet, sans amertume apparente.

Doué a longtemps hésité entre les Bleus et les Éléphants

«Ça fait à peu près 2 ans qu’on discute avec l’entourage de Désiré Doué et avec Désiré en personne aussi. On a beaucoup échangé ensemble et c’est bien évidemment un joueur que l’on aurait aimé récupérer et qui a longtemps, longtemps réfléchi. Son cœur a longtemps, longtemps, battu entre venir jouer pour la Côte d’Ivoire et jouer pour la France», a révélé l’ancien joueur de Nantes, Reading ou Nice, dans le dernier podcast de l’After Afrique. Au cours de cet entretien, Faé précise par ailleurs avoir rencontré Désiré Doué deux ou trois fois depuis les Jeux Olympiques de Paris, afin de lui faire présenter ses arguments. Des tentatives finalement vaines.

«Malheureusement, les circonstances ont fait que la France l’a sollicité dans le même timing que nous. Et pour l’instant, il a décidé de jouer pour la France donc on respecte son choix. On lui souhaite vraiment bon courage pour la suite de sa carrière internationale», ajoute-t-il. Le sélectionneur des champions d’Afrique 2024 a aussi exprimé sa joie à l’idée d’avoir convaincu l’aîné de la fratrie, Guéla Doué. «Dans les discussions, ça a été très vite parce qu’on a de suite senti une sincérité dans sa volonté de venir jouer pour la Côte d’Ivoire même s’il avait des sollicitations avec la France; Lui, c’était vraiment un choix du cœur donc naturellement on l’a sélectionné.» Peut-être se retrouveront-ils un jour comme adversaires, comme ça pourrait déjà être le cas en mai, lors de Strasbourg - PSG…