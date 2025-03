Équipe de France : Désiré Doué a déjà marqué les esprits

Inarrêtable avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, Désiré Doué a logiquement été convoqué par Didier Deschamps pour cette trêve de mars : «c’est tout ce qu’il peut faire de bien et très bien avec son club où il n’est pas toujours titulaire. Quand il a joué, il a beaucoup progressé. C’est un très jeune joueur. C’est très intéressant pour nous, ça aurait pu être plus tard. Je l’ai fait là. Il ne pourra pas participer à l’Euro Espoirs car la Coupe du Monde des clubs est prioritaire. C’est bien qu’il puisse être là avec nous. Il a beaucoup progressé par rapport à ce qu’il faisait à Rennes et au début au PSG. On ne va pas le comparer avec des joueurs qui ont fait dix ans de carrière. Je ne pense pas qu’il soit un joueur axial. À lui de confirmer tout ce qu’il fait de très bien jusqu’à maintenant», avait expliqué le sélectionneur français. Petit nouveau du groupe, ses premières minutes allaient être scrutées à la loupe. Mais le crack de 19 ans a dû ronger son frein.

La jeune pépite du PSG n’avait pas joué la moindre minute à Split, alors même que les Bleus souffraient en attaque. Lors de la conférence de presse samedi, Didier Deschamps avait été interrogé sur le cas de Désiré Doué : « le milieu de terrain peut être plus créatif, dans l’absolu. Mais ce qui nous a fait défaut, surtout, c’est la justesse technique. À commencer par nos sorties de balle. Sur qui débutera demain et comment, vous savez très bien que je ne le dirai pas. Mais c’est un équilibre à avoir, qu’on n’a pas eu au match aller. Tout dépend aussi de ce que vous entendez par créativité. Doué ? C’est un jeune joueur qui a du potentiel. Au départ, ce n’est pas un milieu de terrain. Au PSG, il est surtout amené à être sur les côtés». Et justement, son utilisation et son positionnement ont bien été le sujet en vogue ce dimanche, puisque le sélectionneur des Bleus lui a officiellement offert sa première cape. Entré en jeu à la 66ème minute à la place de son coéquipier Bradley Barcola, Désiré Doué n’a laissé personne indifférent. Malgré quelques déchets à la fin du temps réglementaire, Désiré Doué a immédiatement apporté son dynamisme et sa créativité.

Doué est sur son petit nuage

Durant les prolongations, il s’est distingué en testant à deux reprises le gardien croate Dominik Livakovic (96e, 97e), montrant ainsi sa capacité à se projeter vers l’avant et à créer des opportunités offensives, aussi en fin de rencontre (120e). L’heure était à la fête : «il y a plein de choses. Ce qu’on va retenir ce soir, c’est la qualification forcément. Le beau visage qu’a montré l’équipe sur ce match très important. On est très contents parce que c’était un objectif. Maintenant, on se rejoindra en jouant pour le Final Four. Personnellement, c’est beau ce que j’ai pu vivre ce soir. Voilà mes premiers pas avec l’équipe de France. Beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur. Tout public a été là aussi pour me soutenir, pour me pousser. Je l’ai senti et je les remercie. J’essaie de jouer mon football, d’être moi-même, de rester moi-même. Les gars de l’équipe m’ont mis en confiance, le staff aussi. J’essaie de jouer du mieux que je peux, d’aider l’équipe et de performer. Aujourd’hui, c’était beaucoup de bonheur de pouvoir rentrer sur cette pelouse du Stade de France», a expliqué Désiré Doué en zone mixte après la rencontre. Didier Deschamps, qui a été relancé sur le débat Cherki-Akliouche-Doué, a ensuite insisté en conférence de presse : «je savais ce qu’il était capable de faire avec son club. Surtout, qu’il ne change pas, sur et en dehors du terrain. Il a vraiment tout, il est mature à 19 ans. Tout est bien cadré, ce n’est pas étonnant car beaucoup de jeunes français arrivent tôt et sont dans le milieu pro. Il y a d’autres jeunes qui ont du potentiel. Je les ai vus avec les Espoirs contre l’Angleterre».

Après avoir offert la qualification au PSG en réussissant le tir au but à Anfield contre Liverpool en Ligue des Champions, l’ancien joueur de Rennes n’a pas tremblé non plus dimanche soir, lors de la séance face à la Croatie. Plus rien n’arrête Désiré Doué ces dernières semaines : «je ne compte pas m’arrêter. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue, mais ça passe par le travail, la discipline du quotidien. Je continue à travailler sur mes points forts, mes points faibles et je pense que tout ira dans mon sens. Après, j’essaie de ne pas écouter les journalistes, pardon. C’est super, mais le jour où ça ira moins bien, on dira des choses un peu moins sympas. J’essaie de me focaliser sur ce que j’ai à bosser au quotidien et je pense que je le retranscris bien sur le terrain. On s’est mis au travail. On s’est aussi remis en question. On a pu travailler aussi avec le coach sur des aspects tactiques à la vidéo. Et je pense que ce soir, c’est l’état d’esprit qui a primé». Un futur Golden Boy ? Le jeune Parisien continue, quoi qu’il en soit, de tracer sa route vers le succès.