Équipe de France : le choix de Désiré Doué enflamme la Côte d’Ivoire

La surprise du chef. Jeudi après-midi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des Bleus retenus pour la double confrontation en 1/4 de finale de la Ligue des Nations. Et ils n’étaient pas 23 comme attendu, mais 24. En effet, DD a décidé de convoquer un joueur supplémentaire, à savoir Désiré Doué. Auteur d’une belle première saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, le joueur de 19 ans monte en puissance, lui qui a déjà marqué 7 buts et délivré 11 assists en 38 apparitions toutes compétitions confondues. Tout cela n’a pas échappé au staff tricolore, qui a observé à plusieurs reprises l’ancien du Stade Rennais. Et tout le monde a été convaincu par son talent et ses qualités. Dès lundi, il va donc découvrir la vie avec l’équipe de France A.

La suite après cette publicité

Doué désiré par la France et la Côte d’Ivoire

Avant d’en arriver là, il était passé par les sélections U17 (17 matches, 7 buts), U19 (12 matches, 3 buts), U21 (4 matches, 1 but) et U23 (5 matches, 2 buts). Il a aussi défendu l’été dernier les couleurs de l’équipe de France Olympique lors des JO de Paris 2024 (5 matches, 1 but). Appelé depuis des années en sélection française, Désiré Doué était aussi dans le viseur de la Fédération ivoirienne de football afin de représenter les Éléphants, comme son frère aîné Guéla (22 ans, 6 sélections, 1 but avec les A). En effet, il tient des origines ivoiriennes du côté de son père. En début de semaine, Emerse Faé, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, a donc encore été invité à s’exprimer sur la possibilité d’enrôler le footballeur binational.

«On n’a pas, à ce jour, de refus catégorique des différents joueurs qui ont plusieurs possibilités d’être avec nous. Vous en avez cité deux (Doué et Malick Yalcouyé, ndlr). La liste est très longue concernant ceux avec qui on échange, on discute, on fait part de notre projet. En ce qui concerne les deux cités, non, ce ne sont pas des joueurs qui ont refusé la sélection, mais ils n’ont pas accepté de venir non plus. On se concentre sur ceux qui sont là.» Mais sa convocation avec la France a mis un terme au débat. « Très content, très heureux. J’étais ému quand j’ai vu ça. c’est une fierté, on travaille au quotidien. Merci aux coéquipiers, à l’équipe. Les matches qu’on fait tous ensemble c’est ce qui m’aide à progresser. Merci à eux, je suis très content», a d’ailleurs avoué Doué hier soir.

La suite après cette publicité

Les Éléphants ne réuniront pas les frères Doué

Du côté de la Côte d’Ivoire, cette nouvelle a fait parler. Le média ivoirien Koaci a écrit : «convoqué en équipe de France, Désiré Doué a définitivement tourné le dos aux Éléphants. Le rêve de voir les frères Doué sous les couleurs des éléphants est brisé. L’espoir était mince quant à son choix de suivre les traces de son frère avec la sélection nationale de Côte d’Ivoire. Et pourtant, le sélectionneur des éléphants, Emerse Faé, gardait encore espoir de voir jouer le Parisien avec son frère, Guela Doué. Mais avec sa première convocation chez les Bleus, la Côte d’Ivoire devra faire une croix sur le cas Désiré Doué et composer avec les joueurs encore sélectionnables.»

La Connection ivoirienne, elle, a écrit : «le frère cadet de Guéla Doué ne suivra pas les pas de son aîné en sélection de Côte-d’Ivoire, pays d’origine de leur père. Ayant évolué dans les catégories de jeunes des Bleus, le benjamin des Doué a en toute logique opté pour l’équipe de Didier Deschamps.» Pourtant, il y a bien eu des contacts entre le joueur et la FIF, comme nous l’explique le journaliste ivoirien Stéphane Mafia. «Il y a eu des contacts, car le sélectionneur ivoirien, Emerse Faé, l’a confirmé en conférence de presse. Il y a eu des démarches pour que Désiré Doué puisse évoluer sous la tunique orange blanche et verte. Il a opté pour la France.»

La suite après cette publicité

Une décision qui divise

Même son de cloche pour Malick Traoré, journaliste pour La Nouvelle chaîne ivoirienne. «Il y a bien eu des discussions depuis 2 ans. C’était une piste plus que plausible. Du fait du statut de la Côte d’Ivoire aujourd’hui en Afrique et la présence de Guela avec les éléphants. Le joueur y a pensé fortement. Mais quand vous avez fait toutes vos classes en France, que ça marche avec le PSG, ça pèse pas mal dans la balance. Donc oui la Côte d’Ivoire y croyait mais savait aussi que c’était un dossier compliqué. Sa convocation n’a pas été une surprise comme vous pouvez l’imaginer. Donc sans rancune, tout le monde est content pour lui et on est plutôt focus sur les qualifications à la Coupe du monde qui démarrent la semaine prochaine. Affaire classée.»

Pour Stéphane Mafia, journaliste à JTV, cette décision a un goût très amer. «Je pense que la Côte d’Ivoire et la FIF ont pris la sélection de Désiré Doué en équipe de France avec beaucoup de regrets et de déception. Chaque Ivoirien et Ivoirienne, que ce soit à la fédération ou en sélection, rêvait de voir Doué évoluer sous la tunique orange blanche et verte. D’un point de vue général, tout le monde ici est attristé. Chaque Ivoirien a ce ressenti-là. On y croyait tous. Il y avait cette lueur d’espoir pour qu’il puisse évoluer avec les Éléphants. L’espoir tant attendu est mort. Il a opté pour la France.» Comme Manu Koné ou Wesley Fofana, Désiré Doué n’a pas répondu favorablement à l’appel du pied de la Côte d’Ivoire. Une nation qui a d’autres jolis talents en réserve.