Équipe de France : la liste de Didier Deschamps avec le retour de Kylian Mbappé et la surprise Désiré Doué

Le 8 janvier dernier, Didier Deschamps a annoncé qu’il quitterait son poste de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de son contrat en 2026. «Je suis là depuis 2012. Je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là parce qu’il le faut à un moment. Dans ma tête, c’est bien clair. j’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose. Après, il faut savoir dire stop. Il y a une vie après. Je ne sais pas ce qu’elle sera mais elle sera très bien aussi», avait-il expliqué au micro de TF1 et LCI. Un peu plus de deux mois plus tard, DD va de nouveau évoquer sa décision ce jeudi lors d’une conférence de presse. Avant cela, l’ancien coach de l’OM a dévoilé la liste des 24 Bleus retenus lors de ce rassemblement de mars 2025.

Un rassemblement durant lequel l’équipe de France va affronter la Croatie à deux reprises en 1/4 de finale de la Ligue des Nations. La manche aller se déroulera le jeudi 20 mars à 20h45 au Stadion Poljud à Split. Le retour, lui, aura lieu le dimanche 23 mars à 20h45 au stade de France à Saint-Denis. Pour cette double confrontation, le sélectionneur tricolore a fait appel à Kylian Mbappé (26 ans). Absent lors des deux derniers rassemblements en octobre et en novembre, KM9 est bien présent cette fois-ci, lui qui devrait d’ailleurs récupérer sans aucun problème le brassard de capitaine de l’équipe de France. Aurélien Tchouameni fait également son retour, lui qui était blessé en novembre dernier. Capable d’évoluer en défense centrale, le joueur du Real Madrid revient en forme à son poste au milieu de terrain. Une excellente nouvelle pour la France, qui comptera aussi sur son coéquipier en club Eduardo Camavinga.

Mbappé et Dembélé sont de retour

En forme au PSG, où il empile les buts, Ousmane Dembélé retrouve lui aussi les Bleus. Touché à l’ischio droit il y a cinq mois, il n’avait pas pu honorer sa sélection. Il sera bien là cette fois-ci. Ce qui ne fait pas les affaires de Kingsley Coman et de Christopher Nkunku, qui avaient été appelés par DD pour le remplacer ainsi que KM9. Si tout va mieux donc pour Dembouz et Mbappé, il y avait des doutes cette fois-ci concernant la présence de Marcus Thuram. Régulièrement appelé par Deschamps, l’attaquant de l’Inter souffre de la cheville. Son entraîneur, Simone Inzaghi, a même avoué que son joueur joue sous infiltration depuis quelque temps. Malgré cela, DD et son staff ont décidé de le convoquer pour ce rassemblement. Il sera l’une des options dans le secteur offensif, où Bradley Barcola, Michael Olise et Randal Kolo Munani, pour qui le bonheur est dans le prêt à la Juventus Turin; sont présents.

Alors que son nom a été cité comme une potentielle surprise, Désiré Doué, qui était suivi par le staff, est bien dans la liste. Auteur de bonnes prestations sous le maillot du PSG, l’ancien joueur de Rennes a été récompensé de ses efforts. Dans l’entrejeu, le retour d’Aurélien Tchouameni a été fatal pour N’Golo Kanté. Pour les gardiens, Deschamps et son équipe étaient dans l’incertitude. Appelé pour la première fois en novembre dernier, Lucas Chevalier est bien de nouveau au rendez-vous, tout comme Mike Maignan et Brice Samba, qui pourrait être menacé en tant que n°2. En revanche, Alphonse Areola est de nouveau absent, lui qui retrouve du temps de jeu à West Ham. Enfin, la défense est la même qu’en novembre. Un mois où Benjamin Pavard avait fait son retour après le forfait de Wesley Fofana. Tout ce petit monde se retrouvera dès lundi pour commencer à travailler à Clairefontaine.

La liste complète des Bleus

Gardiens: Lucas Chevalier (LOSC), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade Rennais)

Défenseurs : Jules Koundé (FC Barcelone), Dayot Upamecano (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Theo Hernandez (AC Milan), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jonathan Clauss (Nice), Benjamin Pavard (Inter)

Milieux : Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Adrien Rabiot (OM), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (Lazio), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Manu Koné (AS Roma)

Attaquants: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Randal Kolo Muani (Juventus), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milan), Michael Olise (Bayern Munich), Désiré Doué (Paris Saint-Germain)