Bordeaux : ça se tend entre Gérard Lopez et Oliver Kahn

Le projet de rachat de Bordeaux par l’intermédiaire d’un fonds d’investissement dirigé par Oliver Kahn s’enlise de plus en plus. Si l’ancien gardien du Bayern a rencontré le président actuel des Girondins, Gérard Lopez, les négociations sont compliquées entre deux hommes au caractère bien trempé. Après une première rencontre en décembre dernier, Kahn a formulé une offre de rachat de plusieurs dizaines de millions d’euros, étalée sur une durée de cinq à six ans durant laquelle le racheteur prévoir une remontée en Ligue 1, selon L’Equipe.

Mais plusieurs points coincent. Le premier, purement sportif : Gérard Lopez souhaite garder le contrôle du club d’un point de vue opérationnel, et se décharger uniquement de ses obligations en qualité d’investisseur. La seconde : l’opacité des investisseurs derrière l’Allemand. Le fonds d’investissement serait français, avec de l’argent émanant de France mais basé en Suisse selon les dires d’Oliver Kahn. De quoi faire piétiner un rachat qui devient de plus en plus vital pour la survie du club.