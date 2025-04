OM : Roberto De Zerbi fait face à un nouveau casse-tête !

L’OM retrouve la compétition demain lors de la réception de Toulouse (20h45) en clôture de cette 28e journée. Le retour au Vélodrome s’annonce chaud, surtout après cette semaine éprouvante passée à la Commanderie. La défaite à Reims (3-1) a laissé des traces. Chose rare, Frank McCourt sera même présent dans les tribunes aux côtés de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. Le propriétaire américain suit les événements de loin mais il a jugé la situation suffisamment préoccupante pour passer une tête à Marseille.

Peut-être que sa présence parviendra à apaiser quelques tensions naissantes dans le vestiaire. Il verra en tout cas un OM new-look, notamment en défense où les déboires sont venus mettre une couche supplémentaire à une situation déjà pas évidente d’un point de vue sportif. Le secteur défensif a complètement sombré le week-end dernier et il sera réformé bon gré mal gré dimanche soir. Touché au genou gauche pour plusieurs semaines, Leonardo Balerdi sera forfait contre le TFC, comme Luiz Felipe, blessé aux ischio-jambiers pour encore une à deux semaines.

Qui pour accompagner Cornelius en défense ?

L’Italo-brésilien arrivé cet hiver n’a disputé que deux matchs, dont une titularisation face au PSG. Pierre-Emile Højbjerg serait donc probablement redescendu d’un cran pour faire le nombre derrière mais on a appris hier le forfait du Danois pour un souci au mollet. Vous l’aurez compris, il n’y a plus beaucoup de défenseurs dans l’équipe. À y regarder de plus près, on en compte plus qu’un seul : Derek Cornelius. Roberto De Zerbi va donc devoir bricoler. Heureusement, dans son malheur, l’entraîneur italien récupère Amir Murillo, absent depuis un mois et donc en manque cruel de compétition.

«On a un défenseur dans l’effectif, pour jouer à 11, il faudra que des milieux jouent en défense. Mais ce n’est pas le problème. Højbjerg est venu me voir dans mon bureau et m’a dit qu’il voulait jouer dimanche mais il ne peut pas jouer. Il y a encore un risque et le médecin ne veut pas qu’il en prenne. On a les qualités suffisantes pour pouvoir jouer même avec les absences» affirmait le technicien en conférence de presse. On devrait donc avoir deux milieux de terrain en défense demain, probablement Kondogbia, et peut-être Rongier. En plus des incertitudes autour de Bilal Nadir et d’Amine Gouiri, les emmerdes volent en escadrille.

