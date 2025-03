Le secteur défensif de l’OM inquiète toujours autant !

L’Olympique de Marseille n’y arrive plus. Solidement installé à la deuxième place du championnat de France depuis plusieurs semaines, le club marseillais a finalement rétrogradé au troisième rang, samedi soir, laissant son fauteuil de dauphin à l’AS Monaco. Vainqueurs de l’OGC Nice (2-1), les Asémistes ont, en effet, profité de la débâcle phocéenne sur la pelouse du Stade de Reims quelques heures plus tôt. Pourtant largement dominateurs au cours de cette rencontre (80% de possession de balle, 20 tirs à 7), les hommes de Roberto De Zerbi ont finalement été trahis par une défense bien trop fragile.

La suite après cette publicité

L’absence de Murillo se fait sentir

«J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des Champions, qui n’ont pas envie de se battre pour connaître la Coupe d’Europe et y jouer. C’est compliqué et je ne sais pas quoi dire (…) Il faut se remettre en question quand on affiche ce qu’on veut faire. Moi, je suis venu à l’OM pour aller en Ligue des Champions, il faut montrer un autre visage. S’il y en a qui n’ont pas cette ambition, qu’ils le disent tout de suite et laisser d’autres jouer», s’agaçait alors Adrien Rabiot au micro de beIN Sports alors que le technicien italien a lui décidé de sanctionner ses joueurs.

La suite après cette publicité

Plus qu’une nouvelle défaite - la quatrième lors des cinq derniers matches de l’OM - les coéquipiers de Valentin Rongier, désormais sous la pression de l’OGC Nice, de Strasbourg et même de l’Olympique Lyonnais, ont surtout affiché leurs limites sur le plan défensif. Avec une charnière centrale inédite composée de Pol Lirola, peu convaincant, Leonardo Balerdi, pris sur le premier but après être resté sur le terrain pendant de longues minutes malgré un problème physique, et Derek Cornelius, toujours aussi irrégulier, le club olympien a craqué sur chaque offensive rémoise et n’a, cette fois-ci, pas pu compter sur les exploits de Geronimo Rulli. Une fébrilité inquiétante avant d’entamer le sprint final.

Alors que l’OM doit, aujourd’hui, composer sans Pierre-Emile Højbjerg et Amir Murillo, les ajustements effectués par Roberto De Zerbi ne donnent clairement pas satisfaction. La donne est simple : lors de ses trois derniers déplacements (Auxerre, PSG, Reims), Marseille a encaissé 9 buts ! Un chiffre éloquent, symbolisant les difficultés rencontrées par les Phocéens dans ce secteur. Huitième défense de Ligue 1 avec 36 buts encaissés depuis le début de la saison, le club du sud de la France est à la peine. Pour ne rien arranger, l’OM pourrait également être contraint de faire sans son capitaine, Leonardo Balerdi, jusqu’à la fin de saison.

La suite après cette publicité

Fin de saison pour Balerdi ?

Alors qu’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche est redoutée, L’Equipe avance, en effet, ce dimanche que la fin de saison de l’international argentin, convoité par l’AS Roma et le Bayern Munich, s’inscrit en pointillés. «Je suis attristé d’avoir perdu Balerdi, ça pèse encore plus que la défaite. J’espère qu’il sera vite remis sur pied car avec (Derek) Cornelius, c’est le seul défenseur central qu’on ait puisque Luiz Felipe est aussi blessé (aux ischio-jambiers, ndlr). Je lui ai demandé comment il allait, il a dit qu’il voulait continuer. En plus, on n’avait pas beaucoup de défenseurs sur le banc. Sans Balerdi, on n’a pas de défenseur rapide, ça nous a coûté. Quand il n’est pas là, l’équipe change. On perd souvent quand il est absent», regrettait d’ailleurs RDZ à ce sujet.

Et d’ajouter : «quatre défaites sur les cinq derniers matchs, ça ne marche pas bien. On n’a pas beaucoup de chance parce qu’on a des occasions, notamment celle de Gouiri. Par la suite, on prend un but un peu stupide alors que la défense était bien placée. Ça arrive dans le football, mais on doit réagir avec sérieux, et on veut tous être en Ligue des Champions. Tous les joueurs veulent jouer la Ligue des Champions avec le maillot de l’OM. Il faut comprendre pourquoi nous n’y arrivons plus. Je suis inquiet, oui, car nous enchaînons une quatrième défaite en cinq matchs. Mais j’ai toujours lutté, je ne fais pas de cadeau». Pour continuer de rêver à une deuxième place en fin de saison, la défense olympienne devra également éviter d’en faire…