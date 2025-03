OM : Roberto De Zerbi a lourdement sanctionné ses joueurs !

La débâcle à Reims a déjà eu des conséquences. Samedi soir, l’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné sur la pelouse du Stade de Reims (1-3) et a réalisé une bien mauvaise opération dans la course à la Ligue des Champions. Car après la victoire de l’AS Monaco dans le derby contre Nice, les Asémites ont pris la deuxième place du classement. Mais au-delà d’une quatrième défaite concédée sur les cinq derniers matches, l’état d’esprit a inquiété côté phocéen.

«J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des Champions, qui n’ont pas envie de se battre pour connaître la Coupe d’Europe et y jouer. C’est compliqué et je ne sais pas quoi dire (…) Il faut se remettre en question quand on affiche ce qu’on veut faire. Moi, je suis venu à l’OM pour aller en Ligue des Champions, il faut montrer un autre visage. S’il y en a qui n’ont pas cette ambition, qu’ils le disent tout de suite et laisser d’autres jouer», avait lourdement lâché Adrien Rabiot après la rencontre.

Roberto De Zerbi a sanctionné ses joueurs

Et face à cela, Roberto De Zerbi a pris les choses en main. D’après les informations de La Provence, les joueurs olympiens n’ont pas été autorisés à rentrer chez eux lors de leur retour à Marseille, samedi soir. L’effectif marseillais a été contraint de dormir à La Commanderie, le centre d’entraînement de l’OM, et ont été informés que leurs jours de repos de ce dimanche et lundi ont été supprimés. Un choix fort de la part du coach italien pour remobiliser sa troupe.

«Tous les joueurs veulent jouer la Ligue des Champions avec le maillot de l’OM. Mais il faut comprendre pourquoi nous n’y arrivons plus. Je suis inquiet, oui, car nous enchaînons une quatrième défaite en cinq matchs. Mais j’ai toujours lutté, je ne fais pas de cadeau», avait indiqué De Zerbi à l’issue de la défaite à Reims. Les Marseillais reprennent donc l’entraînement ce dimanche matin, avant un match capital contre Toulouse le week-end prochain, au Vélodrome.