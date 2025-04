OM : Luiz Felipe, la recrue inattendue de la fin de saison ?

La surprise du chef. Cet hiver, personne ou presque n’a vu venir le coup préparé par l’Olympique de Marseille. Dans la discrétion la plus totale, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont mis la main sur Luiz Felipe. Un joueur dont le nom n’est sorti dans la presse que lors des ultimes heures avant sa signature. Le 7 janvier, les Marseillais ont officialisé au nez et à la barbe de la Juventus la signature du défenseur passé notamment par la Lazio Rome et Al-Ittihad en Arabie saoudite. «L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Luiz Felipe Ramos. International italien âgé de 27 ans, le défenseur s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel des Olympiens.

Un renfort reconnu en Italie, expérimenté et très attendu par Roberto De Zerbi et son staff afin de renforcer la défense phocéenne. Le technicien italien avait d’ailleurs confié au sujet de son compatriote à son arrivée : «nous sommes très heureux car Luiz Felipe est un bon joueur pour nous, au niveau de son caractère, de sa qualité et de son expérience. Il a une grosse personnalité, suffisante je pense pour jouer dans ce stade incroyable. Puis avec sa mentalité et son attitude, il va pouvoir nous apporter, c’est une bonne chose.» Mais avant ça, il devait se remettre au point physiquement puisque son dernier match officiel remontait au 24 août. Soit plus de 4 mois sans jouer. Mais lors de sa conférence de presse de présentation, le défenseur de 28 ans avait tenu à rassurer tout le monde.

Des problèmes physiques qui ont contrarié ses débuts à l’OM

«Physiquement, je me sens bien depuis le mois de septembre. Je m’entrainais, mais je ne pouvais plus jouer, car j’étais retiré de la liste pour jouer les matchs. En décembre, je m’entrainais seul avec un préparateur physique. Il va me falloir quelques semaines pour atteindre le niveau que je veux avoir. Avec le staff et le préparateur physique, on travaille pour que je ne m’arrête plus. On sait le football que veut pratiquer De Zerbi et je suis très heureux.» Malheureusement, ce n’est pas vraiment le cas. Pour le moment, l’OM et ses supporters n’ont pas vraiment pu voir ce qu’il pouvait apporter au groupe. En effet, le natif de Colina, dans l’état de São Paulo au Brésil, n’est apparu seulement qu’à deux reprises sous ses nouvelles couleurs.

Absent lors de 7 rencontres, soit car il n’était pas dans le groupe, soit parce qu’il n’est pas entré en jeu, l’Italien a dû attendre le 2 mars pour vivre son baptême du feu à Marseille. En effet, il a joué 12 minutes face au FC Nantes en Ligue 1 (victoire 2-0). Sur le banc le match suivant, il a ensuite joué 63 minutes face au PSG lors du Classique le 16 mars dernier (défaite 3-1). Le match suivant, il n’était pas dans l’effectif car blessé aux ischio-jambiers.

Si plusieurs médias annonçaient lundi son indisponibilité jusqu’à la fin de saison, la vérité serait plus rassurante. Selon nos informations, l’ancien de la Lazio est en phase de reprise individuelle et pourrait même reprendre avec le groupe au cours de la semaine prochaine. De quoi espérer le voir revenir dans le groupe peut-être face à Monaco ou probablement face à Montpellier le 19 avril prochain. Il s’agirait d’une très bonne nouvelle pour Roberto de Zerbi qui ne dispose pas de nombreuses options en défense avec la blessure de Leonardo Balerdi. Avec un Luiz Felipe de retour à son meilleur niveau qui pourrait faire parler ses qualités techniques, son expérience et son leadership, le club phocéen pourrait ainsi aborder la fin de saison avec bien plus de sérénité.