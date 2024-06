La véritable victime de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid

Tout Madrid attend désormais de le voir revêtir cette belle tunique blanche. Après l’Euro, le Bondynois sera officiellement présenté comme nouveau joueur du Real Madrid, et il signera ses débuts en Liga en août. Il est cependant fort probable qu’on puisse déjà le voir à l’œuvre lors des matchs amicaux du Real Madrid, qui disputera le Soccer Champions Tour, un tournoi amical avec des chocs face à l’AC Milan, le Barça et Chelsea sur le sol nord-américain. Tout comme l’équipe d’Ancelotti défiera l’Atalanta en Supercoupe d’Europe.

L’arrivée de Mbappé ne fera logiquement pas que des heureux à Madrid, puisqu’il prendra une place de titulaire d’office. Rodrygo est ainsi le favori pour sortir du onze de l’entraîneur italien, alors que des joueurs comme Brahim Díaz pourraient également voir leur temps de jeu réduit. Mais comme l’indique AS, il y a un autre joueur malheureux suite à la signature de Mbappé. Et il ne joue pas à Madrid…

Ce n’est pas mort, mais…

C’est Erling Haaland. Effectivement, le Norvégien avait espoir de rejoindre Madrid dans un futur proche. Il y avait déjà eu des discussions dans ce sens avec la direction merengue. Mais l’arrivée de Mbappé complique logiquement les choses et coule, pour l’instant, les rêves de la star de Manchester City. La porte n’est pas totalement fermée, clairement pas, mais la signature du cyborg nordique n’est pas une priorité. Surtout que les dirigeants madrilènes ne veulent pas faire exploser leur masse salariale.

On rappelle que l’attaquant cityzen a une clause libératoire d’environ 200 millions d’euros pour les clubs hors-Premier League qui s’activera cet été. Et c’est ce qui fait peur aux dirigeants mancuniens, qui veulent prolonger leur numéro 9 et faire sauter cette clause. Mais pour l’instant, ils peuvent être tranquilles : le Real Madrid ne tentera rien…