Ligue 2 : l’ascension fulgurante de la pépite marocaine Gessime Yassine

Il y a des joueurs que l’on a pas venu venir, qui ne sont pas issus du sérail, de la filière traditionnelle des centres de formation. C’est typiquement le cas de Gessime Yassine. Arrivé cet hiver à Dunkerque en provenance de Marignane Gignac Côte-Bleue à tout juste 18 ans et alors qu’il n’avait jusqu’alors seulement évolué avec les U19 du club de National, le franco-marocain s’est directement installé dans le onze type de la formation de Ligue 2 alors moribonde et dans les bas fonds du classement. Il n’est plus jamais sorti du onze ensuite.

Talent brut, le natif de Salon-de-Provence a connu une trajectoire fulgurante qui a rejailli sur ses coéquipiers et a impressionné la plupart des observateurs qui n’avaient pas vu l’OVNI arriver. Repéré par la nouvelle direction sportive de Dunkerque composée de Romain Decool et surtout de Demba Ba, Gessime Yassine a impressionné, à commencer par le directeur sportif de Dunkerque, qui en a connu des grands joueurs lors d’une carrière qui l’a amené d’Hoffenheim, à West Ham en passant par Newcastle et surtout Chelsea.

Demba Ba a vu du Hatem Ben Arfa en lui

Interrogé par le club des 5 lors d’une longue interview, Demba Ba raconte comment il a découvert Yassine. «Quand on le prend, on sait qu’il a des qualités, on sait que sur le moyen long terme ça va être un très bon joueur pour nous. Sur le court terme, on n’a aucune certitude. Quand on me propose ce joueur, on me montre deux vidéos. La première image que j’ai, quand je regarde le joueur, je vois qui ? Hatem Ben Arfa. Dans le dribble, dans sa manière de bouger je me suis dit ouahou.. j’ai regardé les matches jusqu’au bout et là je me suis dit ça, ça va être exceptionnel à développer.»

Et l’année 2024 va lui donner raison puisque l’ailier droit dispute 19 matches sur 19 possibles et marque 2 buts pour une passe décisive. Interrogé en début d’année, le principal intéressé assurait vivre un rêve éveillé. « J’espérais juste jouer en U19. M’entraîner avec les pros, c’est déjà incroyable. C’est un rêve, je ne réalise pas encore. Et le public qui chante mon nom « Yassine, Yassine… » Wouaah ! Il y a un mois et demi, je ne connaissais pas tout ça, personne ne venait me regarder jouer. J’habite seul, mais mes parents viennent quand ils peuvent. Ils ne pensaient pas que je ne pouvais faire ça, moi non plus. Vite m’intégrer, vite jouer. Les cadres font bien le taf, ils me mettent bien parce que je suis le plus petit, je suis à l’aise grâce à eux. Ils me conseillent, même s’ils me crient dessus je me replace, je les écoute, je suis leur petit frère », expliquait-il des étoiles plein les yeux.

Mais c’est sa capacité à dribbler, son insouciance et à faire les différences dans les petits espaces grâce à sa technique hors pair qui impressionne le plus. Joueur du mois de Dunkerque en février mars et avril, pépite de Ligue 2 en février, et en lice pour le titre de pépite de l’année en Ligue 2, le n°80 de l’USLD casse la baraque pour ses premiers pas en pro. Grâce à ses performances, il tape dans l’oeil de Djamel Ait Ben Idir, le sélectionneur des U20 du Maroc et dispute 2 matches amicaux en mai dernier face à la République Démocratique du Congo qui pourraient lui ouvrir les portes de la sélection marocaine pour les Jeux Olympiques.

Mais quid de son avenir ? Une éclosion aussi rapide suscite forcément de la convoitise. Malgré un contrat pro avec Dunkerque courant jusqu’en juin 2027, Gessime Yassine, qui n’a rappelons le que 18 ans et qui évoluait dans le sud de la France en U19 il y a de cela six mois, est déjà très courtisé. Selon nos informations, plusieurs clubs de Ligue 1 et de formations d’envergure étrangères ont déjà pris quelques renseignements auprès de l’entourage du franco-marocain. Suffisant pour le voir quitter la formation de Ligue 2 ? Réponse dans les prochaines semaines.