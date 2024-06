Arsenal : l’éternel regret d’Arsène Wenger avec Kylian Mbappé

A quelques jours du début de l’Euro 2024 en Allemagne et quelques temps après l’officialisation de sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé est l’acteur principal d’un documentaire diffusé ce dimanche soir sur TF1. Dans ce film retraçant toute sa carrière, l’ancien entraîneur d’Arsenal, Arsène Wenger, n’a pas caché ses regrets de n’avoir jamais pu attirer le jeune prodige dans les filets des Gunners :

«Ca avait été un choc footballistique, une évidence aussi. T’es assis quoi. Voir la photo comme ça (un montage de Mbappé avec le maillot d’Arsenal, ndlr) me fait un peu mal au cœur. J’avais été voir ses parents et essayé de le convaincre. A l’époque, il était un peu timide, on commençait à lui demander les premiers autographes à Monaco. Au début tu n’as pas une trop grosse pression au départ et ils ont réussi à le persuader de le prolonger en lui promettant de jouer plus facilement à Monaco qu’à Arsenal, à Liverpool ou au Real Madrid. On peut dire que ses parents l’ont bien conseillé et que lui a pris la bonne décision»