Inter Milan : Lautaro Martinez ne pense pas au Ballon d’Or

Cette saison, Lautaro Martínez a été moins brillant qu’à l’accoutumée. Auteur de 22 buts en 48 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant argentin n’en reste pas moins l’une des armes offensives les plus létales de l’Inter Milan. Forcément, avant la finale de Ligue des Champions ce samedi entre les Nerazzurri et le PSG, une victoire italienne passera par une grande performance du goleador de 27 ans. Présent en conférence de presse vendredi, le champion du monde 2022 a été interrogé sur la perspective de le voir remporter le Ballon d’Or à l’avenir. Un projet qui n’est pas intéressant pour Martinez :

La suite après cette publicité

«Les récompenses individuelles passent au second plan, l’objectif principal pour moi est de faire gagner l’Inter, de ressentir cette émotion, ça fait 7 ans que je joue en Italie donc la presse italienne qui me voit tous les jours évoque forcément toutes ces choses. Ce n’est pas que je ne veux pas le gagner mais tout ça passe au second plan pour moi.»