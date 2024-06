Real Madrid : le premier souvenir de Zinédine Zidane avec Kylian Mbappé

A quelques jours du début de l’Euro 2024 en Allemagne et quelques temps après l’officialisation de sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé est l’acteur principal d’un documentaire diffusé ce dimanche soir sur TF1. Dans ce film retraçant toute sa carrière, Zinédine Zidane parle et se rappelle d’un test effectué par le jeune Mbappé quand le numéro 10 légendaire l’avait invité au camp madrilène :

«La première fois que je l’ai rencontré c’était à Madrid et c’était pour faire un essai il y a quelques années de cela. Il devait avoir 13 ou 14 ans. On voyait le potentiel, on voyait ce qu’il pouvait faire car à son âge, il avait une telle facilité avec le ballon, il allait déjà très vite. Tout le monde était unanime, ils le voulaient au club. Après il s’est passé autre chose mais justement, il s’est passé ce qu’il voulait, ce que ses parents voulaient et c’est très bien comme ça aussi», a expliqué la légende du Real Madrid dans le documentaire.