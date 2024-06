Guingamp se montre trop gourmand pour Mehdi Merghem

Sous contrat avec l’EA Guingamp jusqu’en juin 2025, Mehdi Merghem (26 ans) pourrait rapidement voguer vers de nouveaux horizons. Après une belle saison réalisée dans l’antichambre de l’élite du football français, l’attaquant guingampais, auteur de 5 buts et 1 passe décisive en 37 matches toutes compétitions confondues, a en effet exprimé son désir de partir et sa direction lui a donné un bon de sortie.

Pour autant et selon nos dernières informations, le dernier neuvième de Ligue 2 se montre, à l’heure actuelle, trop gourmand pour le natif d’Aubervilliers. En effet, l’EAG souhaiterait récupérer pas moins d’un million d’euros pour un joueur qui sera libre de discuter avec le club qu’il souhaite dans un peu plus six mois. Un montant jugé excessif pour les formations intéressées, préférant dès lors patienter et ainsi récupérer le franco-algérien librement. Affaire à suivre…