Claude Makélélé confirme des contacts avec l’OM

C’est une rumeur que les supporters marseillais avaient vaguement entendu il y a quelques mois. En quête d’un entraîneur pour l’OM, le nom de Claude Makélélé avait été cité de manière assez étonnante. Et dans un entretien accordé au média Carré, l’ancien joueur du Real Madrid a bien confirmé avoir eu des contacts avec l’OM. «Si j’ai dit non pour entraîner l’OM ? Il y a eu des touches. Vous parlez avec des gens, tu gardes le secret. Donc oui il y a eu des touches, mais bon après, il n’y a pas eu vraiment… (de concret)», a-t-il lancé avant de répondre à une question sur la possibilité d’un duo Zidane/Makélélé à l’OM.

«Je ne te dis rien mais je te dis : moi et Zizou, oui, ça ferait des étincelles parce que c’est un compétiteur et il sait que moi aussi je le suis. C’est sur que les joueurs bosseront dans de bonnes conditions, mais avec le sourire et l’envie de progresser et de tout casser. Ça c’est clair. Il n’y a que l’avenir qui nous le dira mais c’est mon ami.» Le message est passé.