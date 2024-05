OM - Atalanta : la réaction à chaud de Chancel Mbemba

Ce jeudi soir, Chancel Mbemba a connu une soirée contrastée. Coupable sur l’ouverture du score de l’Atalanta signée Scamacca, le défenseur congolais s’est rattrapé en envoyant une sublime frappe pour l’égalisation. Auteur de 6 buts cette saison avec l’OM, l’ancien du FC Porto s’est exprimé au micro de Canal+ pour exprimer son soulagement et surtout expliquer qu’il revient de loin après plusieurs soucis physiques et des absences lors des derniers matches.

«On remercie les supporters, aujourd’hui le Vélodrome a vibré comme d’habitude. On croit en nous, ça sera une finale là-bas, et tout est possible. Mon but ? C’est grâce à mes coéquipiers parce que j’ai beaucoup souffert avec une blessure. Ils m’ont aidé. Mais il fallait qu’on se donne, on part à la guerre avec tout le monde. Et On l’a fait. Et quand le guerrier retourne chez nous, on va aller là-bas à la guerre. Tout est possible pour le retour» a-t-il lancé avant d’enchaîner sur M6. «On a mouillé le maillot. Merci à l’équipe et le staff. On a fait un nul mais tout est possible. On va travailler pour aller la-bas pour la qualification. Mon genou ? Grâce à Dieu on est là. Mes coéquipiers donnent de la force. Et on va se donner à fond pour le club.» Le message est passé.