Reims - Marseille : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille se déplace à Reims dans un match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Actuellement 8e du classement avec 47 points, l’OM joue gros ce soir. En cas de victoire en terres rémoises, Marseille peut remonter à la 6e place, synonyme d’Europe. En face, Reims est 11e et n’a plus rien à jouer si ce n’est de bien terminer cet exercice 2023-2024. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Jean-Louis Gasset décide de partir sur un 3-5-2. En défense, Meïté accompagne Balerdi et Mbemba avec Clauss et Merlin en pistons. Dans l’entrejeu, Gueye est associé à Kondogbia et Veretout. Enfin du côté de l’attaque, Sarr accompagne Aubameyang. En face, Reims démarre en 4-3-3 avec une équipe quasiment identique à celle qui a affronté Brest il y a quelques jours. La seule exception est la présence de Stambouli qui prend la place d’Amadou Koné au milieu de terrain.

Les compositions

Reims : Diouf - Koné, Agbadou, Abdelhamid ©, Akieme - Stambouli, Munetsi, Teuma - Ito, Diakité, Nakamura

Marseille : Pau Lopez - Mbemba, Meïté, Balerdi - Clauss, Veretout, Kondogbia ©, Gueye, Merlin - Sarr, Aubameyang

