OM : l’énorme coup de gueule de Leonardo Balerdi et Jean-Louis Gasset

Coup dur. L’Olympique de Marseille avait l’occasion de s’emparer de la sixième place du classement de Ligue 1 ce soir. Pour y parvenir, il fallait battre une équipe de Reims qui n’avait plus rien à jouer. Et bien les Phocéens sont passés à côté, et se sont inclinés sur le score de 1-0, laissant une image assez désastreuse au passage. De quoi dire adieu à l’Europe, même si mathématiquement, un exploit est encore possible. Il faudra gagner au Havre ce week-end, tout en espérant une défaite du RC Lens et de l’Olympique Lyonnais.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Brest 58 33 16 16 10 7 50 34 5 Nice 54 33 11 15 9 9 38 27 6 Lens 50 33 8 14 8 11 43 35 7 Lyon 50 33 -7 15 5 13 47 54 8 Marseille 47 33 10 12 11 10 50 40 Voir le classement complet

Forcément, les joueurs étaient déçus. « Il n’y a pas d’explication, on n’est pas à la hauteur, je ne sais pas… Les supporteurs et le club méritent beaucoup mieux. C’est un peu à l’image de toute notre saison, il faut l’assumer. On a fait de la merde. Par amour propre, il faut gagner le dernier match », a d’abord lancé Leonardo Balerdi, qui a été un des meilleurs Marseillais ce soir, devant les caméras de Prime.

À lire

Ligue 1 : l’OM chute à Reims et dit pratiquement adieu à l’Europe

Une déception terrible

Un gros coup de gueule de l’Argentin, et Jean-Louis Gasset s’est lui aussi lâché en conférence de presse. « On est une fois de plus pas à la hauteur. On a des ballons pour mener, égaliser, il n’y a pas cette hargne pour faire un résultat qui nous ouvre les portes de l’Europe. J’ai un sentiment de honte, je pensais sincèrement que sur les deux dernières journées, on était capables de, mais quand on a une efficacité comme ça, qu’on ne gagne aucun duel, l’histoire se répète… », a expliqué le coach marseillais, à qui il ne reste vraisemblablement plus qu’un match sur le banc.

La suite après cette publicité

« Il y a une déception terrible. Franchement, j’y ai cru, je me disais que sur deux matchs on pouvait faire cet effort-là. Mais malheureusement, l’Olympique de Marseille cette année… l’année aura été très difficile pour tout le monde… On ne s’est jamais donné l’occasion de passer devant, ça dure depuis deux mois, c’est incompréhensible. Je suis déçu parce que j’aurais aimé laisser Marseille en Coupe d’Europe. Je n’arrive pas à comprendre que des gens qui ne jouent rien en face de nous soient plus agressifs que nous. Je dirais au président les gens qui méritent de rester à l’OM », a ajouté l’expérimenté entraîneur. Pau Lopez, le portier phocéen, a aussi été assez critique : « c’est tout ce qu’on mérite ! On ne mérite rien cette saison. Dès qu’on avait une opportunité de faire quelque chose, on a raté. Sur le terrain, il manque beaucoup de choses. On aurait dit que c’est eux qui jouaient pour l’Europe… et nous rien ». Le message est passé…