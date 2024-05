Ligue 1 : l’OM chute à Reims et dit pratiquement adieu à l’Europe

C’était une autre finale pour les troupes de Jean-Louis Gasset. Huitièmes avant le coup d’envoi de ce duel en terres rémoises, les Phocéens avaient l’occasion de revenir à égalité de points avec Lens et l’OL, respectivement sixième et septième. Un match contre un Stade de Reims qui n’avait plus rien à jouer, et qui arrivait d’ailleurs sur une série désastreuse de six matchs sans connaître la victoire. Un scénario idéal pour l’OM a priori donc, alors que le coach marseillais sortait un 3-5-2 avec la présence de Mbemba en défense et de Gueye dans l’entrejeu notamment, alors que le duo offensif était composé de Sarr et d’Aubameyang.

Mais dès le début de match, on avait l’impression que c’était pour l’équipe locale que le match avait de l’enjeu. Effectivement, les Rémois démarraient fort et Munetsi célébrait déjà un but, finalement hors-jeu, dès la 5e minute de la partie. L’Olympique de Marseille tentait de garder le ballon, mais c’est bien Reims qui était le plus dangereux, et Pau Lopez devait sortir une belle parade pour sortir ce bon tir du droit d’Ito (16e). Derrière, les troupes de Gasset se procuraient tout de même des situations chaudes, comme la tête de Balerdi (20e), ou l’arrêt magnifique de Diouf sur Sarr (25e), mais c’est bien le Stade de Reims qui allait frapper en premier. Malheureux, Chancel Mbemba envoyait le ballon au fond de ses propres cages en essayant de s’interposer sur un centre d’Ito pour Munetsi (1-0, 33e).

Reims a été supérieur

Dos au mur, les Marseillais étaient à deux doigts d’en prendre un deuxième quelques minutes plus tard, mais ils étaient sauvés par le poteau sur cette frappe de Nakamura (38e). Avantage au score mérité à la pause, puisque les Rémois étaient à la fois mieux organisés et mieux en place tactiquement, mais aussi plus dangereux lorsqu’ils s’approchaient de la surface adverse. L’OM ne donnait même pas l’impression d’être une équipe devant impérativement gagner pour espérer jouer l’Europe la saison prochaine. Les Phocéens ne revenaient d’ailleurs pas des vestiaires avec de meilleures intentions, et si ce n’est sur un avertissement de Gueye à la 48e, Reims n’avait vécu aucune vraie frayeur.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Brest 58 33 16 16 10 7 50 34 5 Nice 54 33 11 15 9 9 38 27 6 Lens 50 33 8 14 8 11 43 35 7 Lyon 50 33 -7 15 5 13 47 54 8 Marseille 47 33 10 12 11 10 50 40 Voir le classement complet

L’OM n’y arrivait pas, et Aubameyang était très peu trouvé par ses partenaires. Gasset faisait entrer Faris Moumbagna pour tenter de redynamiser un peu l’attaque, mais c’était sans succès. Et les rares fois où les Marseillais se créaient des situations intéressantes, ils étaient dégoûtés par un bon Diouf, auteur d’une nouvelle intervention décisive sur Luis Henrique (70e). L’Olympique de Marseille commençait tout de même à pousser sérieusement sur les 20 dernières minutes de la rencontre, même si Bojang ratait une superbe opportunité de faire le break (78e). Trop imprécis, fatigués et à court d’idées, les Marseillais n’ont cependant pas réussi à égaliser, et ils restent donc à trois points de Lens et de l’OL. Il faudra donc gagner au Havre lors de la dernière journée et espérer des défaites lensoises et lyonnaises, l’OM pouvant au moins s’appuyer sur un meilleur goal average. Mais c’est bien mal embarqué…