Vidéo : l’énorme coup de sang de Massimiliano Allegri

Hier soir, la Juventus a pris le dessus sur l’Atalanta Bergame (1-0) en finale de la Coppa Italia et s’est adjugée le trophée. Le but à la 4e minute de Dusan Vlahovic a permis aux Turinois d’ouvrir le score et ils ont dû batailler pour conserver cet avantage. Cela a tendu leur coach, Massimiliano Allegri, sur son banc. L’entraîneur italien est apparu très nerveux, notamment envers l’arbitrage, jusqu’à devenir complètement fou.

La suite après cette publicité

Veste et cravate jetées à terre, rouge de colère envers les arbitres, on n’avait jamais vu l’entraîneur de la Juventus sortir autant de ses gonds. À la fin de la partie, Massimiliano Allegri s’est justifié sur cette scène. «Quand on gagne un trophée, l’émotion est vraiment unique, ce fut une belle finale dans un stade merveilleux, avec deux belles équipes» a-t-il confié aux médias italiens. Même si ses jours sont comptés à Turin, Massimiliano Allegri vient de gagner un nouveau trophée avec la Vieille Dame, il est devenu hier l’entraîneur le plus titré dans la compétition (5 trophées).