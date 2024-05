OM - Atalanta : Gian Piero Gasperini a le sourire après le match nul

Ce jeudi soir, l’OM et l’Atalanta se sont quittés sur un match nul (1-1) lors des demi-finales aller de la Ligue Europa. Au micro de Sky Sport, Gian Piero Gasperini a livré une analyse honnête de la rencontre. Et s’il a semblé regretter l’animation offensive de son équipe, il a aussi souligné qu’un match nul au stade Vélodrome n’était pas un si mauvais résultat.

«C’est un résultat important dans un stade difficile, même si on devra proposer plus et faire mieux au retour (…) La blessure de Kolasinac a été une grande perte pour nous (…) L’OM est une très bonne équipe, on devra faire un grand match au retour. Le 1-1 est un bon score. Nous avons été bons en défense et moins bons en attaque, nous avons souffert de leur manière de défendre (…) Il faudra vraiment faire mieux en attaque en retour pour espérer se qualifier. Au retour, on devra mettre plus de qualité, plus de vitesse en attaque. On devra gagner en améliorant notre jeu», a-t-il lancé après le match.