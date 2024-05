PSG : Didier Roustan pulvérise Kylian Mbappé

Désigné comme l’un des principaux responsables de la défaite d’hier contre le Borussia Dortmund (1-0), Kylian Mbappé a réalisé un match trop discret. À son poste de numéro 9, il a eu une occasion avec un tir sur le poteau à la 50e minute, mais il n’a jamais semblé être à la hauteur de l’enjeu, alors même que ses coéquipiers et lui étaient menés au score. Tant à l’étranger qu’en France, on remet en question son leadership et ses capacités à être décisif dans les matchs importants. Didier Roustan n’a pas mâché ses mots à son égard.

« Il met 1/10ème de ses buts contre Gibraltar, arrêtez avec ces putins de stats’ et ces putins de buts. (…) Vous me dites que c’est le meilleur joueur du monde mais tu ne le vois pas il ne fait rien. Messi et Neymar au même âge, ils étaient partout dans un match » a-t-il déclaré sur la chaîne L’Équipe à la fin de la rencontre.