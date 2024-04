PSG : l’Eintracht Francfort recrute définitivement Hugo Ekitike !

L’histoire entre le PSG et Hugo Ekitike ne reprendra donc pas à l’issue de la saison. Prêté depuis les derniers instants du mercato hivernal à l’Eintracht Francfort, l’attaquant français de 21 ans va rester en Allemagne. Les deux clubs ont communiqué ce vendredi sur la levée de l’option d’achat incluse dans le prêt. Elle serait comprise entre 16 et 20 M€.

L’Eintracht semble convaincu du potentiel de l’ancien Rémois, en témoigne le contrat longue durée qui a été signé. « L’attaquant d’1,89 mètre a déjà disputé douze matches avec l’Eintracht Francfort. Le Français a marqué son premier but en Bundesliga lors de la dernière journée. En activant l’option d’achat, Ekitiké obtient un contrat jusqu’en 2029 », peut-on lire sur le site officiel du club allemand. Contrat jusqu’en 2029 donc et surtout une grande confiance de la part du directeur sportif Markus Krösche.

L’Eintracht était convaincu

« Lors de ses précédentes apparitions, Hugo a montré ses qualités. Nous sommes fermement convaincus de son grand potentiel et avons hâte de le voir sous le maillot de l’Eintracht au-delà de la saison en cours », a déclaré Krösche, qui ne faisait plus de mystère ces dernières semaines de sa volonté de conserver Ekitike. Quand bien même ce dernier a mis du temps à digérer son changement de club, et à récupérer une condition physique suffisante pour enchaîner les matches.

Buteur contre Augsbourg lors de la dernière journée, Ekitike s’est débloqué. Suffisant pour convaincre sa nouvelle direction, qui n’a pas hésité à signer ce gros chèque au PSG. Le club francilien réussit là une belle opération financière, pour un joueur sur lequel il ne comptait plus pour l’avenir. Francfort lui enlève une belle épine du pied.