Luis Enrique déclare le PSG champion de France

Accroché (3-3) par le HAC lors de la 31e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, plus que jamais leader, va encore devoir patienter avant de célébrer le 12e titre de champion de France de son histoire. Pour cela, l’AS Monaco ne doit pas l’emporter contre l’OL, ce dimanche. Malgré tout, Luis Enrique, présent en conférence de presse, a lui d’ores et déjà acté le sacre parisien. «On est champion. Qu’il y ait une fête ou pas, ça m’est égal. On a une différence de +27 sur le 2e, je me sens déjà champion. Même si on ne marque plus aucun point, on sera champion. Il reste la finale de la Coupe de France, on va essayer d’être en finale de la Ligue des champions. L’équipe est dans le meilleur moment de la saison».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 70 31 47 20 10 1 76 29 15 Le Havre 29 31 -11 6 11 14 30 41

Et d’ajouter : «l’objectif est de lutter pour tous les titres, de préparer les joueurs pour les matches qui nous restent. Ce soir (samedi), on a gagné le Championnat, il n’y a aucun doute, on a un goal average supérieur. Être invaincu m’est égal. Ce but nous donne le titre. Ça, et pour la rage que j’avais car on a joué assez peu. Il nous manque deux titres, on va tout faire pour aller les chercher». Voilà qui est dit ! Reste désormais à savoir si le PSG fêtera son titre dès ce dimanche ou devra reporter les célébrations au week-end prochain.