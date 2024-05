SPL : le Al-Hilal de Neymar champion d’Arabie saoudite sans perdre un match

Sous les yeux de Neymar, présent sur le banc de touche de son équipe, Al-Hilal affrontait Al Hazem dans le cadre de la 31e journée de Saudi Pro League et avait l’occasion de remporter le titre dès ce samedi dans un affrontement entre le premier et le dernier du Championnat saoudien. Devant un public en fête, le club bleu de Riyad a ouvert le score grâce à un penalty de Mitrovic (1-0, 15e), avant de voir Al Hazem égaliser et gâcher la fête (1-1, 34e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Al Hilal 86 30 72 28 2 0 91 19 18 Hazm 20 30 -39 3 11 16 29 68

Mais en quelques minutes, les hommes de Jorge Jesus ont tout renversé grâce à un but contre son camp d’Al Hazem, un doublé de Mitrovic et une réalisation de Milinkovic-Savic (4-1, 39e, 45e+3, 45e+6). De quoi assurer une belle victoire pour célébrer son 19e titre de Champion d’Arabie saoudite dans sa Kingdom Arena. Le tout, sans perdre le moindre match. Alors que, de son côté, Al Hazem, lanterne rouge du Championnat, devra impérativement gagner tous ses matches pour éviter de descendre en deuxième division…